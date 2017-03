Senja Innebandyklubb har i 2016 bikket over 100 aktive medlemmer.

– Ja, det har vært veldig bra. Som kjent så har jo kravene i forhold til idrettsregistrering vært strengere enn tidligere år, så jeg fryktet egentlig en nedgang, men så ble det jo en økning i stedet da, sier Kristian Meier i Senja Innebandyklubb.

– Så du er egentlig overrasket?

– Både og. Jeg hadde jo troen på at vi skulle klare det, men jeg hadde ikke blitt skuffet om vi ikke hadde bikket det i år.

Langsiktig arbeid

Av totalt 103 medlemmer i 2016, er den største andelen barn og unge. 15 av de 103 medlemmene er over 20 år gamle, mens resten er barn og unge under 20 år.

Meier er ikke i tvil om at det langsiktige arbeidet med satsning på barn har hatt mye å si for økningen.

– Det er jo et langsiktig arbeid med satsing på barn, det er jo det. Vi har jobbet veldig bra med barneavdelingen i mange år og vi ser jo nå at vi er den største klubben i Troms Fylke når det gjelder barn som spiller innebandy, sier han.

Det fikk de et godt bilde på under en turnering i Harstad i slutten av januar.

– Der var det 19 lag som deltok og det var barn mellom seks og tolv år. Av de 19 lagene, stilte Senja med ni av dem, forteller han.

Viktig

At medlemstallet har økt er viktig på grunn av flere ting.

– Det har jo litt å si, både for klubben, og hvilken påvirkningskraft vi har i forhold til treningstider, og bandykretsen også, mener han.

At arbeidet de har lagt ned har gitt resultater, er absolutt noe som gir motivasjon for å jobbe på videre.

– Absolutt, det gjør det jo. Det er kjempegøy at det blir sånn som det her, det må jeg si. Det er stadig flere som strømmer til, det er enda flere nye i 2017 og som har kommet til nå. Så vi håper jo at vi klarer å legge til rette og at innebandyen vokser, både her og i hele Nord-Norge, sier Meier.

Treningstid

Og for å opprettholde og øke aktiviteten ytterligere, har han flere ideer på hvordan de skal gjøre det.

– Vi må nok se på om vi trenger enda mer treningstid neste sesong. Utvide treningstid, få flere treninger, få utdannet trenere og ikke bare ha foreldre som i dag, for å si det sånn. Og også få flere dommere og prøve å engasjere foreldrene enda mer, sier han.