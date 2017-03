Håper at folk vil bli bitt av klatrebasillen

En gjeng klatrere ønsker å se hvor stor interessen for klatring er i området. Nå inviterer de til åpen dag på Finnsnes ungdomsskole.

En gjeng klatreinteresserte har fått lov til å bruke klatreveggen på Finnsnes ungdomsskole en kveld i uka frem til sommerferien.

– Det er egentlig veldig uformelt. Vi er et par stykker som begynte å undersøke muligheten for å få til noe klatring på Finnsnes. Først og fremst i forhold til å få bygd en klatrevegg, men vi ser at det er ganske tidkrevende. Derfor prøvde vi å få til klatring her i denne klatreveggen i mellomtiden, forteller Lise Hay, som er en av personene som står bak klatreinitiativet.

Åpen dag

Tilbudet er gratis og åpent for alle hver tirsdag fra 19:30 til 22:00. Det eneste som kreves er at de som skal sikre klatrerne har et såkalt Brattkort.

– Det vil si at de har gjennomført godkjent kurs for å kunne sikre andre. Men folk kan komme å klatre uten å ha brattkort, om de har med seg noen som kan sikre, forklarer Hay.

Neste uke stiller klatregruppa med folk som kan sikre alle som vil bryne seg på klatreveggen.

– Da kan egentlig hvem som helst komme å prøve seg uten at man trenger noen forkunnskaper. Det vi har sett er at de som har vært her og prøvd har blitt bitt av basillen og kommet tilbake. Jeg ser for meg at det kan gjelde flere om folk bare tør å prøve seg, sier Hay.

Gjenfunnet interesse

En av de som har blitt bitt av klatrebasillen er Helle Bendiksen. Hun ble gjort kjent med klatringen på ungdomsskolen gjennom en venn av en venn.

– Jeg kom hit fordi det er veldig artig å klatre, og fordi det er noen gode initiativtakere som gjør det mulig her på Finnsnes, forteller Bendiksen, som ikke er helt ukjent med klatring fra tidligere.

– Jeg klatret i mine yngre år når jeg bodde i Stavanger, men har ikke klatret de siste seks årene. Da er det veldig artig at det er et tilbud her. Også bor jeg i Øvre Hamna, så det er bare perfekt, sier hun med et bredt glis.

Selv om hun ser på seg selv som en nybegynner har allerede Bendiksen målet klart.

– Jeg har ikke så mye erfaring annet enn i vegg og har ikke klatret ute. Men det er kjempeartig og målet er å bli god, sier hun.

Håper på større vegg

Selv om de nå kun klatrer på kveldstid på ungdomsskolen en dag i uka, har klatrerne et mål om å kunne utvide tilbudet med tiden.

– Vi håper vi også skal få til klatring tidligere på ettermiddagene etter hvert, for å få med ungene. Halv åtte er litt sent for de yngste, så foreløpig er det voksenklatring. Men klatring er jo en aktivitet for alle aldere, slår Hay fast.

Klatreentusiastene har også et håp om en større og bedre klatrevegg i nærområdet.

– Vi får se hva vi klarer å få til med å få bygd en større klatrevegg. Håpet vårt er at den flerbrukshallen som er planlagt i Finnfjordbotn også skal kunne huse en større klatrevegg, forteller Hay.

Frem til da ønsker Hay, som selv først startet med klatring i fjor vår, å se hvor stor interesse det er for klatring. Klatregjengen har også opprettet en egen Facebookgruppe under navnet «FUSK Klatring», der de legger ut informasjon om tilbudet.

– Jeg tror ikke det er så kjent at vi holder åpent, men vi vet at det er et større klatremiljø enn vi har sett til nå. Målet er å få opp klatreaktiviteten i området, og vi ønsker å se hvor stort dette miljøet er, sier Hay.