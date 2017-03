Synne er i god form — går for NM-medalje

Til helgen venter det store høydepunktet i sesongen for flere av de største skitalentene i Midt-Troms.

Fra fredag til søndag arrangeres junior-NM på ski i Harstad. Med flere gode resultater denne sesongen får de unge skiløperne fra Troms en ny mulighet til å vise seg frem. Denne gang på hjemmebane.

– Troms skikrets har hatt en fantastisk skisesong totalt sett, med gode resultater både på junior- og seniornivå. Ikke minst Midt-Troms har hatt en kjempesesong så langt med Erik Valnes og Lovise Heimdal i spissen, sier Renè Hillestad, trener i Senja skiteam og smøresjef i Troms skikrets.

Stort apparat i sving

I junior-NM er det utøvere fra 17 til 20 år som deltar. Troms skikrets stiller med omlag 60 løpere og 12 skismørere til NM-helgen.

– Vi har aldri hatt er så stort apparat i sving, og så mange løpere i Troms på et enkeltarrangement som vi har nå. Bare smøreboden vår i Harstad er på 55 kvadratmeter. Juniorløperne har i gjennomsnittet med seg fem par ski hver. Det betyr at 300 par ski skal innom smørerne i løpet av helgen, forteller smøresjefen, som mener det vil bli utfordrende.

– Det blir utfordrende på mange områder, men det går mest på logistikk. Vi prøver å få til de samme gode rutinene som vi har til vanlig når vi er færre utøvere og smørene, sier Hillestad.

Går for medalje

En av løperne fra Midt-Troms som skal kjempe om edelt metall i Harstad er Synne Arnesen. 19-åringen fra Finnsnes tok i februar en 3. plass på duathlon i norgenscupen på Voss og føler seg i god form.

– Jeg har ikke vært noe sykt og alt har egentlig gått veldig bra i oppladningen. Jeg føler meg rimelig pigg egentlig, men det er mange som er i samme posisjon som meg med at det kan bli tiendeplass, men også gå veldig bra. Derfor er jeg er veldig spent, sier Arnesen.

Finnsnes-jenta har flere ganger tidligere gått skirenn i Harstad og sier hun trives godt i løypene på Kilbotn Skistadion. For to år siden tok hun gull i junior-NM, mens hun i fjor var seks tideler unna bronse. Nå sikter 19-åringen seg inn mot en ny pallplass. Størst mulighet gir hun seg selv på lørdagens fem kilometer i klassisk stil.

– Jeg tror jeg skal si meg fornøyd hvis jeg klarer å komme topp fem på en av distansene, men selvfølgelig vil man ha pallplass. Det er det som er målsettingen, slår hun fast.

God oppladning

Fra Senja Ski er det fire herreløpere som stiller til start i Harstad. Erik Nicolaisen og Lasse Brustad Horn stiller i 17års-klassen, Egil Espenes i 18års-klassen og Markus Johnsgård i klassen 19-20 år. Treneren forteller at laget har hatt en god oppladning til mesterskapet.

– Hele gjengen har vært friske den siste tiden og hatt gode økter i vinterferien. De har fått gjort den jobben som kreves for å være i god form inn mot et NM på hjemmebane. Da er det egentlig dagsform og litt spenningsnivået som utgjør om de klarer å gjøre de samme tingene som de gjør i vanlige skirenn, sier Hillestad.

Håper på stafettsuksess

Av egne løpere tror Hillestad at Erik Nikolaisen kan blande seg inn helt i toppen på skøytedistensen. Samtidig håper han at skikretsen viser seg frem på søndagens stafetter. Utøverne i kretsen blir tatt ut til stafettlagene ut i fra form og resultater.

– Personlig håper jeg at vi kan få en del gode resultater på stafetten, som viser at det jobbes godt i Troms. Så er det lagmessige spesielt for oss smørene og hele teamet når vi jobber sammen. Det kommer til å bli artige dager, avslutter Hillestad.