Kickboxere tok flere medaljer i Irland

Kickboxerne fra Øverbygd deltok i helgen i Irish Open i Dublin. Det endte med en seier og fire tredjeplasser til utøverne fra Målselvklubben.

Troppen til Øverbygd Kickboxingklubb til Irish Open bestod av seks fightere som konkurrerte i både mellomklassen grønt belte, og i den jeveste sort belte-klassen. Camilla Nesvik Nysted sørget for det beste resultatet for klubben med seier i lettkontakt grønnbelte under 65 kilo.

– Det var knallbra. Hun tok også bronse i sortbelteklassen, som antagelig er den sterkeste prestasjonen vil jeg si. Det er rått altså. I den klassen var det sikkert 20-30 deltakere, og det er de beste i Europa. I semifinalen klarte hun dessverre ikke å mobilisere. Kroppen var så sliten at hun ikke fikk opp sitt toppnivå. Uansett er det ikke sikkert hun hadde vunnet, for hun tapte den klart, men uansett er det en stor prestasjon å ta bronse i lettkontakt sort, forteller trener Paul Erik Kongsvold.

Snytt for seieren

De tre andre bronsemedaljene gikk til Robin Rognmo, Marcus Kongsvold og Oda Marie Aspenes Gundersen. Tredjeplassen til Rognmo kom i 70-kilos klassen grønnbelte pointfighting, som vil si at det er stopp mellom hvert treff.

– Internajsonalt er pointfighting ekstremt stort. Det er det store i hele Europa. Han taper kampen sin i sortbelteklassen, men det er greit, for der er de utrolig dyktige. Men i grønnbelteklasse har vi alltid vært så utrolig nære. Denne gangen var det en dommerfeil som gjorde at vi ikke kom til finalen. Han andre som gikk til finalen vant den enkelt. Vi ble snytt for en stor pokal der, men idrett har aldri vært rettferdig, så det må vi bare leve med, sier Kongsvold.

Misser på detaljer

Alt i alt er treneren godt fornøyd med det utøverne hans viste på stevnet i Irland.

– Jeg er veldig fornøyd, og at vi fikk med oss en storpokal er utrolig artig. Men det er fortsatt litt stang ut, så vi må hjem å jobbe videre. Det er detaljer vi misser på. Vi startet for sent i kampene og ligger under mye før vi starter. Det har vi ikke råd til på internasjonle stevner. Vi har mye å jobbe med mentalt og selvfølgelig fysisk også, sier treneren.

Til helgen er det stevne på hjemmebane i Gimlehallen.