Senja slo en av hovedkonkurrentene

– Jeg er ekstremt fornøyd med karakteren i laget, sier Thomas Hagerupsen om laget sitt etter å ha slått divisjonskollega Fløya i Grand Cup.

Både FK Senja og Fløya er forventet å kjempe oppe på øvre halvdel i regionsligaen. Søndag var det blåtrøyene som var det sterkeste laget. Sebastian Jensen scoret på straffe ti minutter før pause, og det ble også kampens eneste mål. Trener Thomas Hagerupsen var fornøyd etter 1-0 seieren.

– Jeg er glad for at vi vinner, men så er det i ferd med å gro en karakter i laget som jeg er ekstremt fornøyd med. Dette er den tredje kampen på åtte dager, men likevel så løpes det veldig mye. Man ser tegn på at vi er slitne etter 70 minutter, men guttene fortsetter å jobbe. Den moralen som vises er meget god, sier Hagerupsen til Folkebladet.

Jevn kamp

Fløya ble redusert til ti mann etter pause, men Hagerupsen mener de grønnkledde burde fått sendt enda en mann i dusjen.

– De får en mann utvist, og etter min mening burde de hatt en til ut. Men det er sånn man ikke får gjort noe med, sier han.

Hagerupsen sier det var en jevn kamp, men hvor det var det beste laget som vant.

– Vi er et bedre lag enn Fløya, selv om de har noen farlige dødballer i andre omgang. Etter at de får en mann utvist så mener jeg vi burde styre spillet mer enn vi gjør. Vi må opp et par hakk til før vi er der vi ønsker å være, men det er mye positivt, mener Senja-treneren.

Mentaliteten viktig

Hagerupsen er mest imponert over mentaliteten som vises av eget lag.

– Å bikke jevne kamper i vår favør har vi jobbet med. Det å være tight defensivt, og hva som skjer i hodet vårt når det er jevnt. Har du ikke det på plass så vinner du ikke fotballkamper, konkluderer han.

Hagerupsen mener det er et av topplagene de har møtt.

– Fløya er et godt lag som har styrket seg voldsomt i alle ledd. De blir definitivt å være med topp 6 ut i fra hva de presterte nå.

– Hva med ditt lag?

– Vi er enda sårbare med tanke på bredden i stallen. Dersom vi får inn de spillerne som vi har annonsert, men ikke navngitt er jeg overbevist om at vi skal være bedre enn Fløya og kjempe helt der oppe, sier Hagerupsen som fremdeles ikke ønsker å si hvilke spillere han har på blokka.

– Det sier jeg ikke før vi har signaturene, og de kan komme to timer før seriestart. Inntil da holder jeg kortene tett til brystet, avslutter Hagerupsen.