Edvarda er klar for Kollen

Edvarda Iselvmo er inne i en hektisk konkurranseperiode. I helga var hun i aksjon i Hovedlandsrennet og på søndag skal Mellembygd-utøveren konkurrere i Holmenkollen.

– Jeg gleder meg veldig til å debutere i Holmenkollen. Både fordi dette blir min første start i Kollen og det vil bli en spesiell setting, sier Edvarda til Folkebladet.

Tiendeklassingen er tatt ut til å gå en etappe for Troms skikrets i den populære Ungdomsstafetten. Den avvikles samtidig som verdenscuprennene i Kollen og er en kretslagsstafett for de beste 15 og 16-åringene. På hvert lag går det en gutt og jente fra henholdsvis niende og tiende klasse. Iselvmo og resten av Troms-troppen reiser til hovedstaden allerede på fredag.

Lørdag skal de følge herrenes 50-kilometer live. Det innebærer at hun og de andre fra kretsen vil få en gylden mulighet til å stifte bekjentskap med Martin Johnsrud Sundby og de andre som var med og sikret norsk gull i herrestafetten. Det er fast takst at stafettdeltakerne under femmila og kvinnenes tremil får oppholde seg i et område som gjør at de får nærkontakt med verdensstjernene.

Edvarda som går det siste året på ungdomsskolen forteller at det er Hovedlandsrennet som har vært det store målet for henne i vinter.

Fine løyper

– Det er bonus at jeg får muligheten til å være med på Ungdomsstafetten. Jeg har hørt mye om Holmenkollen, sier hun som synes det blir litt spesielt å få gå i det samme løypenettet som Marit Bjørgen og de beste.

Iselvmo vil i Kollen slippe unna de bratteste motbakkene. Men stigningene rett etter stadion skal hun og landets beste 2001 og 2002-modeller bryne seg på.

Harde og fine løyper var det også under Hovedlandsrennet som har status som uoffisielt norgesmesterskap for 15- og 16-åringer.

Edvarda Iselvmo hadde forhåpninger om at det skulle være mulig å gå videre på sprinten da hun testet løypene og varmet opp. Det skulle vise seg at hun krysset målstreken noen tideler for sent til å få gå kvartfinale. Edvarda innrømte at det var surt at det ikke ble videre avansement ettersom hun gikk fort og var så nært.

Mange konkurrenter

– Jeg er nok hakket bedre i sprint enn jeg er på distanse. Det var jeg også i fjor da det ble 28. plass på sprinten i Hovedlandsrennet. I år måtte jeg ta til takke med en litt dårligere plassering, sa Iselvmo etter at hun hadde blitt nummer 34 i en klasse hvor det var nesten 200 løpere.

Det forteller det meste om rekrutteringen i norsk langrennssport at det er så mange jenter som stiller i Hovedlandsrennet.

Edvarda som kommer fra et lite skimiljø i heimbygda har lyst til å fortsette satsingen. Til høsten har hun planer om å begynne på idrettslinja på Bardufoss. I så fall kan hun trekke veksler på flere løpere og et større miljø. I dag er det pappa Morten Fredheim som styrer treningen.