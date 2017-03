Arne-Markus Svendsen var en av de som stod bak stafett-suksessen i Lahti.

Fredagens herrestafett i VM i Lahti ble en svært spennende affære. Spesielt spennende ble det for landslagssmører Arne-Markus Svendsen, som opprinnelig er fra Lavangen, men har bodd mange år på Setermoen. Svendsen hadde ansvaret for å smøre skiene til både Didrik Tønseth, som gikk førsteetappe, og ankermann Finn Hågen Krogh.

– Jeg har aldri i hele mitt liv vært så nervøs som jeg var i dag. Det var helt grusomt, sier Svendsen til Folkebladet fredag kveld.

Følte seg trygg

Det ble lite søvn på smøreren natta før stafetten. Til førsteetappen i klassisk stil hadde han smurt og testet elleve par ski.

– Jeg fant det paret jeg mente var best. Så testet Didrik skiene og var enig med meg. Klassisken var jeg trygg på og synes vi hadde sinnsykt gode ski når vi testet, forteller Svendsen.

Den følelsen skulle vise seg å stemme bra. På den første etappen gikk Didrik Tønseth, sammen med russiske Larkov, etter hvert fra de andre lagene.

– Didrik sa etter løpet at han ikke kan huske på å ha hatt så gode ski, sier Svendsen.

Spennende sisteetappe

Det ble etter hvert klart at kampen om stafettgullet ville stå mellom Norge og Russland. Ved siste veksling hadde Martin Johnsrud Sundby sikret et forsprang ned til Russland på 18 sekunder. Finn Hågen Krogh tapte litt i starten på den siste etappen til russiske Sergej Ustjugov, men holdt seg hele tiden noen sekunder foran.

– Jeg stod i målområdet da Finn Hågen var femti meter fra mål, og da må jeg innrømme at jeg knakk sammen. All spenningen som har bygd seg opp over tid kom til uttrykk, og det må være lenge siden jeg har grått så mye, forteller Svendsen, som kun har rukket å spise én middag en gang siden de kom til Lahti.

– Vi har prioritert å jobbe hardt og teste mye. Det er veldig viktig å si at dette er et resultat av et vanvittig samarbeid i det norske smøreteamet. Hardt arbeid over tid har lønnet seg, og det er vel det som gjør at det blir så emosjonelt, sier han.

Svendsen smører også skiene til Ingvild Flugstad Østberg, som sa fra seg plassen til lørdagens tremil. Det blir likevel ingen hviledag på smøreren fra Lavangen.

– Jeg skal ut tidlig i morgen å teste ski med en kollega, sier han.