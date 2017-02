Viste at han er en av landets beste

Morten Hol er en av landets beste skiskyttere på sitt alderstrinn. Målselv-utøveren benyttet Hovedlandsrennet til å befeste det. Åttende og 13.plass ble det i de individuelle rennene.

– Jeg er veldig fornøyd med det jeg presterte på normalprogrammet og sprinten. Målsetningen da jeg kom hit var å kapre topp 20-plasseringer. Mest tilfreds er jeg med at det ble åttendeplass på sprinten. Samme plassering ble det også i Hovedlandsrennet på hjemmebane for ett år siden, sier Morten til Troms-Folkeblad etter at han hadde gjort seg ferdig med de individuelle rennene i det uoffisielle norgesmesterskapet i skiskyting for 15 og 16-åringer.

9 av 10 treff

Hol brynte seg på mange av de samme guttene da det ble tiendeplass i Kvalfoss-sprinten for en måneds tid siden. Tiendeklassingen har ved flere anledninger bevist at han er inne blant de ti beste i de største rennene når det klaffer. Det gjorde det både på normalen og ikke minst sprinten da Bardufoss-gutten ble klokket i mål til åttende beste tid. Det som gledet tenåringen mest var at ni av ti skudd satt der de skulle. Den første serien var feilfri.

De rakk ikke å feire gullmedaljen Sigurd Alterskjær og Morten Hol gikk gode etapper da Troms vant den avsluttende kretsstafetten i Hovedlandsrennet.

Fortsetter satsingen

– Jeg har følt meg piggere i sporet enn jeg gjorde i dag selv om kroppen spilte på lag og jeg gikk et greit langrenn. Det var helt klart skytingen som var det mest oppløftende selv om det ble en bom på den siste serien, sa Hol som var en av tre Målselv-rekrutter som var i aksjon i de norsk-svenske grensetraktene i Nord-Trøndelag. Jørgen Brines Stenersen hadde også gode opplevelser i Hovedlandsrennet. 22.plass lar seg så absolutt høre.

Sigurd A. Eriksen lyktes ikke like godt denne gangen. Men vil få flere muligheter dersom han blir med over i juniorklassen. Det har Morten Hol intensjoner om å gjøre. Han har bestemt seg for å fortsette satsingen når tiden som skiskytterrekrutt er over på vårparten. Før det skal han i aksjon i Nordnorsk Mesterskap og forhåpentligvis Young Star-finalen i Holmenkollen. Det skal godt gjøres å komme utenom han i det uttaket.

– Jeg føler at jeg har prestert bra nok til å få være med på Young Star. Men jeg tar ikke noe for gitt før uttaket er klart, sa Hol som har bestemt seg for å fortsette skiskyttersatsingen.

Han har ikke tatt stilling til om han skal begynne ved Norges Toppidrettsgymnas eller bli værende i heimkommunen. Der er det det også fullt mulig å kombinere skiskyttersatsing og videre utdanning.