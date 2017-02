De rakk ikke å feire gullmedaljen

Sigurd Alterskjær og Morten Hol gikk gode etapper da Troms vant den avsluttende kretsstafetten i Hovedlandsrennet.

– Vi visste at vi hadde et godt lag på papiret og at det kunne bli en god plassering dersom vi hadde dagen, sa guttene etter at de hadde hyllet som uoffisielle norgesmestere i stafett.

42 sekunder

Det var Erlend Hauan som innledet ballet for Troms. Han måtte gi 42 sekunder til teten. Men ikke mer enn at kretsens utvalgte holdt liv i medaljehåpet.

Viste at han er en av landets beste Morten Hol er en av landets beste skiskyttere på sitt alderstrinn. Målselv-utøveren benyttet Hovedlandsrennet til å befeste det. Åttende og 13.plass ble det i de individuelle rennene.

Morten Hol som fikk skulderklappet gikk en bra annenetappe. Han plukket to løpere og tok seks sekunder inn på teten. Morten sendte klubbkamerat Sigurd Alterskjær Eriksen ut på tredje etappe.

Sigurd fulgte opp med et nytt godt løp og bidro til at Troms fortsatt var på skuddhold da Trym Silsand Gerhardsen tok opp jaktene på de ni kretsene som lå foran han da han tok fatt på sin ankeretappe.

Kjempeløp

Tromsø-gutten gikk et kjempeløp og hentet alle. Det var først mot slutten at Silsand Gerhardsen avgjorde den spennende stafetten i den eldste gutteklassen.

Feiring ble det ikke tid til ettersom gullguttene satte kursen for flyplassen rett etter blomster og medaljeseremonien. Hovedlandsrennet i langrenn på Tolga til helga blir neste store oppgave for Morten Hol og flere av de andre.