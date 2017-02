18 spillere fra Midt-Troms tatt ut til regionsamling

Til helga er det regionssamling for de beste fotballspillerne i regionen. Fra Troms Fotballkrets er 18 av spillerne fra Midt-Troms.

Samlinga foregår i storhallen på Bardfuoss fra fredag til søndag. Det skal spilles kamper mellom fotballkretsene til Troms, Finnmark, Nordland og Midtre-Hålogaland. Det er også tatt ut syv spillere født i 03, og Troms skal samarbeide med Finnmark og spille 9`er kamp.

Midt-Troms

24 gutter og 23 jenter er tatt ut til samlingen. Totalt 18 av spillerne kommer fra Midt-Troms, og trener- og spillerutvikler i Troms fotballkrets, Pål Kjetil Walle, mener det jobbes godt i klubbene i området.

– Midt-Troms er bra representert. Det drives bra i klubbene sånn som jeg oppfatter det. Tromsø-klubbene er vel sterkest representert, men det viser jo at man også kan få frem spillere i klubber som Unglyn, BOIF og Øvre Salangen. Det synes jeg er et sunnhetstegn, sier Walle.

Fem fra Varden og BOIF

De 18 Midt-Troms spillerne som er tatt ut er Sigbjørn Nilsen (BOIF), Mikkel Ceide (FIL), Noor Ahmed (FIL), Oskar Uteng (FK Senja), Emil Ceide (FIL), Torben Århus (Unglyn), Akenathon Empa (FIL), Kevin Johansen (Unglyn), Jesper Simonsen (BOIF), Ina Engebregtsen (BOIF), Celine Hagen (BOIF), Mia Sivertsen (Varden), Andrea Nordaas (Varden), Cathrine Sebulonsen (Varden), Emma Granlind (Varden), Bjørk Myhre (BOIF), Ida Sørensen (Varden) og Ulrikke Thomassen (Øvre Salangen).

– Først og fremst gode

BOIF og Varden er sterkest representert. BOIF har med to gutter og tre jenter, mens Varden har hele fem jenter med. Walle er klar på at han tar ut de beste, uavhengig av hvor de kommer fra og hvilken klubb.

– Man må jo se sammenhengen også, noen av de fra Varden har jo for eksempel tidligere vært i Finnsnes, og noen av dem kom vel også fra FK Senja, men de er gode fotballspillere først og fremst, jeg tar de ikke ut fordi de tilhører en klubb.

– Det viser jo at det jobbes bra i klubbene, selv om noen er overrepresentert, og for eksempel Senja har jo bare en, men han er igjen sabla god og var et klart valg for oss, eller for meg, sier Walle, som har hatt en vanskelig jobb med å ta ut spillere.

– Jeg har jobbet jobbet ekstremt mye med å få de antatt beste med. Jeg har måtte ty til trenere og sonetrenere, og høre hva de tenker om uttaket, men de har vært enig og jeg har fått lite tilbakemeldinger om at det er helt galt, forteller Walle.