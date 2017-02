– Har ikke svart helt til forventningene

Thomas Kjelbotn har hatt en tøff sesong, og resultatene har vært langt unna der han ønsker å være.

Han ble nummer syv i verdenscupen for tre år siden. Denne sesongen er 5.plassen i Kontinentalcupen i Eisenerz i Østerrike, det beste han har oppnådd.

– Nei, den har vel ikke helt svart til forventningene for å si det sånn, sier Kjelbotn til Folkebladet, på spørsmål om hvordan han har opplevd sesongen.

Hopp-trøbbel

Kombinert-løperen forteller at langrennsformen er stabilt brukbar, men at det er i hoppbakken at han ikke får ut sitt fulle potensiale.

– Det er hoppinga mi som ikke er helt bra når det kommer til konkurranse, forteller han.

– For eksempel i de rennene i COC-cupen (kontinentalcupen) jeg har vært med i, så er det jo bra på offisiell trening, og det er bra, men så blir det litt stang ut i noen renn og det blir litt for dårlig hopping i selve rennet da, sier Kjelbotn.

Frustrerende

Han sa for litt under to år siden, at målet hans var å bli best, og at han ville prestere på toppnivå i verdenscupen. Derfor har det naturligvis vært frustrerende å ikke få det til.

– Det er jo veldig frustrerende, det er det jo. På en annen måte så må jeg jo bare fortsette med det jeg gjør og ta helg for helg. Når det først oppleves frustrerende, så slår det negativt ut i stedet for at man har roen konstant og kjører på med det vanlige i stedet for å ville for mye hele tiden, sier han.

Motivasjonen har imidlertid ikke vært noe problem midt i alle motgangen.

– Nei, nei, jeg vet hva jeg holder på med og jeg vet at det svinger. I hoppbakken svinger det fort og det er små ting som skal til.

Detaljer

Og denne sesongen har Kjelbotn låst seg litt for mye fast på små detaljer.

– Du kan jo si det sånn, det er veldig fort gjort å låse seg på små detaljer som egentlig ikke har så stor betydning. Det er greit at mange detaljer spiller inn, men det er til syvende og sist det store bildet som gjelder, og da gjelder det å slippe seg løs og ikke overstyre detaljer og blokkere andre ting, sier han, og fortsetter.

– Det er det som har vært litt i år, at jeg har fokusert på småting som har blokkert for å få ut nok energi og råskap i det.

Norgescup

Det er en måned til neste renn i COC-cupen, så nå skal Kjelbotn være med i Norgescupen, og håper med gode prestasjoner der å kvalifisere seg til verdenscuprennene på hjemmebane i Trondheim og Oslo neste måned.

– Jeg må bare prøve å gjøre mitt beste og få ut den hoppingen som jeg gjør på trening, avslutter han.