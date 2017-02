Vil ta enda et steg videre

Sørreisa Skilag lå brakk i mange år, men har i løpet av de siste årene blitt tatt i drift igjen. Nå vil de ta enda et steg.

Mandag kveld var det mandagsrenn på Sørreisa Skistadion.

I tett snødrev la over 100 unge skiløpere ut på en vinterlig skitur.

– Vi har akkurat passert 100 unger nå, som er påmeldt til disse mandagsrennene. Og det her er vel fjerde året vi holder på, første året hadde vi 40. Så har det øket på til å bli ganske mange, sier Knut-Inge Midtbø i Sørreisa Skilag.

Der mange kjører på med onsdagsrenn, har Sørreisa Skilag valgt å ha det på mandager.

– Vi har jo valgt å kjøre på mandagene, det heter jo mandagsrennet, mange plasser heter det jo for eksempel onsdagsrenn. Det er for å ikke kollidere og for å prøve å systematisere det litt i forhold til andre. Så da har vi valgt å kjøre det på mandagene, og det har jo visst seg å være ganske suksessfullt, for da kolliderer det ikke med så veldig mange, sier han.

Tradisjoner

Sørreisa Skilag er et gammelt skilag med tradisjoner, og var på topp på 60 -og 70-tallet når skiløperen Alf Storelvmo fra Sørreisa var på sitt beste og blant annet tok NM-gull. Det var også Storelvmo som la an for den lysløypa de har nå.

Men for noen år siden lå skilaget brakk, og det var ingen aktivitet, før det ble tatt tak for 7-8 år siden.

– Det gikk sånn som det gjerne går, at laget går i dvale og det var få som tok tak, bare litt sånn stykkevis og det ble ikke noe fres, før vi på sørsida nå tok grep og på en måte dannet dette nye skilaget her da, sier Midtbø.

Siden da har de fått kjøpt inn snyscooter, fått i stand lysløypa, arrangert tur-renn og mandagsrennene.

Treningsgruppe

Men nå vil de ta det hele enda et steg lengre.

– Men så tenker vi også det at, når interessen er så stor, og at Sørreisa Skilag er et skilag med lange tradisjoner, så begynner vi jo nå å ser på om vi skal danne en treningsgruppe, forteller Midtbø.

Og for å få til det trenger de utstyr.

– Og i det her, så kreves det selvfølgelig tråkke-utstyr. Og det er jo det som på en måte nå er vårt store prosjekt, og det har vi bestemt på sist årsmøte som vi hadde i år, at vi skal prøve å få kjøpt tråkkemaskin.

Nå foregår det kronerulling for å finansiere det, og man skal også søke tippemidler. Midtbø forteller at det som har skjedd i Lavangen og Vesterfjell har vært inspirerende.

– Vi tenker jo at vi kanskje å legge oss i et leie på kanskje 400-500 tusen, det kommer an på alt etter hvor mye penger vi klarer å skaffe. Nå er det kronerulling, så skal vi også søke om tippemidler. Vi lar oss jo inspirere litt av det som skjedde i Lavangen, og Vesterfjell også, hvor de har fått det til å investere i utstyr. Så nå er det vårt prosjekt som skal startes, smiler han.

Rekruttering

Under mandagsrennet kunne man se alt fra løpere som var helt fersk, til de som var rundt ti år gamle. At mandagsrennene er et godt rekrutteringsgrunnlag for en fremtidig treningsgruppe, er helt klart.

– Det er klart at det må være det, jeg vil jo tro det. Og ikke minst at det blir et tilbud også, på ski. Sørreisa er jo en skibygd, vi vil jo være med på det vi også, sier Midtbø.

Per dags dato finnes det flere gode skiløpere. Selv om de går for BOIF, er både løpere som Ingrid Andrea Gulbrandsen og Erik Valnes opprinnelig fra Sørreisa. Midtbø har absolutt tenkt på tanken om å bruke de løperne man har, inn mot en treningsgruppe.

– Ja, altså, det har vi tenkt på, at vi kan få noen av de kjempeflinke skiløperne som vi har fra Sørreisa, til å kanskje være med på en trening, en teknikktrening eller sånne type ting, og å kunne bidra. Det er absolutt en tanke som har streifet oss, som vi absolutt kan få til, avslutter han.