Ville banke «søringene» — så ble rennet avlyst

Fredrik Mack Rørvik er litt skuffet over at søndagens norgescuprenn i Steinkjer ble avlyst.

Mack Rørvik måtte vise seg fra sin beste side i norgescupen i helgen for å ha håp om å bli tatt ut til IBU-cupen.

Lørdagens konkurranse gikk som normalt og Mack Rørvik gikk inn til en oppløftende 7. plass.

Søndag var han klar for å «banke søringene» og levere et toppløp godt nok for IBU-uttak. Men været ville det annerledes.

– Jeg var innstilt på å banke noen søringer i dag, men det fikk jeg ikke muligheten til, sier Mack Rørvik.

– Det har regnet ganske mye, så da ble det ikke noe skirenn. Det begynte å bli isholka her, så da var de tikke vits å sende oss ut på noe renn. Selv om jeg hadde lyst å gå må man bare innrette seg etter det. Mange ble frustrert, men det er bare sånn det blir.

– Hva tenker du om lørdagens løp?

– Det var bra. Jeg var litt kjapp på avtrekkeren som gjorde at jeg fikk en bom, men jeg hadde god kontroll hele tiden. Farten i sporet var bra. Det er positivt at det gikk fort, selv om det kjentes tungt ut.