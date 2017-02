Det krydde av turnglade gymnaster da FIL Turn inviterte til karnevalsleir og overnatting i FIL-hallen i helgen.

120 gutter og jenter var samlet fra lørdag til søndag på FIL Turns årlige turnleir. Noen av gymnastene var Julie Marie (9), Ida (9), Nora (10), Heidi (10, Hedda (10) og Ida (10). De storkoste seg da Folkebladet tok turen innom, og forteller at de har gjort mye forskjellig i løpet av både lørdag og søndagen.

– Vi har turnet og øvd på et program, også hadde vi et karneval på slutten av kvelden i går, sier Julie Marie.

Mye morsomt

De har mange meninger om hva som er det morsomste med leiren.

– Turne, hoppe på trampett, gå på bommen, være med venner, få nye venner og spise godteri, sier jentene etter tur.

Noen av dem har vært på leir før, og for noen var det første gangen. Likevel var det ingen tvil om hva svaret var på spørsmål om de har lyst til å dra tilbake neste år.

– Ja! roper jentene i kor, før Nora legger til:

– Og vi anbefaler det til andre også.

– Fullt kjør

Heidi Dahl Gundersen i FIL Turn sier at leiren har vært en stor suksess.

– Ungene synes det er veldig artig, og det er fullt kjør i 24 timer. De turner selv når det ikke er trening, så når klokka er elleve er alle helt utkjørt, smiler Dahl Gundersen.

Turnere fra både Finnsnes, Senja og Tromsø var tilstede, og Dahl Gundersen mener det er viktig med slike arrangementer.

– Her får de muligheten til å trene ilag med jevnaldrende fra andre lag, og det er ikke noe de får gjort ellers. Nå får de muligheten til å lære av hverandre og knytter bånd nye venner samtidig, forklarer hun.

Stappfullt hvert år

Det har vært stor pågang til leiren, og Dahl Gundersen sier de har vært nødt til å si nei til mange lag.

– Det har vært arrangert leir hvert år siden 1997/98 og det er like mye besøkt hver år. Vi har hatt 150 unger tidligere, men det ble litt for mye. Så nå har vi et maks antall på 120. I år så ble det plass til FIL, Senja og Tromsø, selv om vi har fått forespørsel fra flere andre lag som har spurt om å få være med, sier Dahl Gundersen.