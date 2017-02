Valnes knuste konkurrentene

Erik Valnes (20) var storfavoritt foran KM-sprinten, men hadde få problemer med å vinne.

Valnes markerte seg virkelig på sprint, da han kjempet med eliten i Norge under NM for bare kort tid siden.

Derfor var han storfavoritt i senior-klassen foran KM-sprinten på hjemmebanen på Bardufoss, lørdag.

– Ja, jeg hadde jo fryktelig press på meg i dag da, ler han.

– Med det har du jo lagt opp til selv?

– Ja, det er jo bedre å ha det, enn å ikke prestere, så det er forsåvidt deilig, sier Valnes.

– Perfekt

Valnes la seg bakerst i starten av finaleheatet, og han synes det hele gikk perfekt.

– Planen var liksom å ta første starten og legge seg i front, og liksom gå i et moderat tempo, men så heldigvis kom det en forbi der som kunne strekke ut feltet litt. Når det går sånn sakte i front, så er det så lett at folk kommer forbi på sidene nedover og sånt. Så for min del var det egentlig perfekt sånn sett. Edvin Frost (Tromsø SK Langrenn) kom opp og kjørte litt tempo, så kunne jeg gå å ladde kanonen litt bak der, forteller han.

– Så det var egentlig litt taktikk å legge seg bak der?

– Ja, jeg så det i prologen at jeg gikk ikke så mye fortere enn dem i starten. Så det ble litt sånn at da la jeg meg bare litt bak og tenkte at jeg hadde bra fart på slutten, så da kunne jeg klinke til på den siste bakken der.

Fra skiskytterblinkene og inn mot siste motbakke klinket han til for fullt og smalt opp i tet.

– Ja, jeg kjørte maks der fra skiskytterblinkene, og tenkte at det får briste eller bære, hvis det er noen som henger på nå, så, ja da skulle de ha pigge bein.

God form

Siden han klarer å gå i et så høyt tempo, uten å kjøre seg helt ut, tyder det på at formen hans fortsatt er bra.

– Ja, jeg skal ikke klage når jeg kan gå i såpass høy fart uten å på en måte gå på meg så mye syre, og fortsatt ha krefter igjen på slutten. Så det må jo tyde på at formen er grei, sier han.

Søndag er det nytt KM-renn, denne gangen i duathlon, hvor løperne først går i klassisk stil, før de skifter til skøyteski halvveis.

Valnes ser først og fremst på det som en treningsøkt, men understreker at det alltid er om å komme først til mål når man har starnummer på brystet.

– Altså, det er først og fremst ei treningsøkt, men når man først stiller til start med starnummer på brystet, så er det jo konkurranse-trening, så det er jo om å gjøre å komme først til mål, sier 20-åringen, som mener det alltid er litt presisje å vinne KM, til tross for at det ikke er det viktigste rennet i løpet av sesongen.

– Det er jo litt prestisje og litt sånn stas og sånn, men det er klart, man husker ikke KM når sesongen er ferdig egentlig, avslutter han.

Elias Rene Valøy (Tromsø SK Langrenn) ble nummer to på lørdagens sprint, mens Reistadløp-kongen Håkon Mikalsen (Nordreisa IL) ble nummer tre. Maximillian Bie ble fra BOIF ble nummer seks i senior-klassen.