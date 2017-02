Vil ha bakkeløpet tv-overført

Leder for bakkeløpet, Jan Helge Nilssen, ønsker å få ”Norges råeste bakkeløp” tv-overført til sommeren.

Bakkeløpet ble første gang arrangert i 2012 og har vokst stadig siden den gang.

Nå jobbes det med å få årets bakkeløp tv-overført.

– Ja, vi jobber med det. Alt er ikke på plass, det er opp til hvor mye penger vi klarer å stable, for sånne ting koster. Så vi er på jakt etter gode sponsorer som kan være med på det. Vi har vært i kontakt med NRK, men ikke fått klarlagt pris eller hva de kunne gjøre for å få det til, sier Jan Helge Nilssen.

Viktig for landsdelen

Nilssen mener også at en eventuell tv-overføring ikke bare er viktig for de selv, men også for hele regionen og landsdelen.

– Jeg tenker, for oss er det jo viktig, helt klart. Men også for regionen, og for Nord-Norge som sådan. Det hadde vært skikkelig kult å få til, for det har aldri vært gjort før. Det er garantert noe som ville blitt godt markedsført og kommet hele landsdelen til gode. Det har jo vært tv-overføring fra Nord-Norge på mye annet, men aldri på motorsport, så det er litt sånn nyhetsinteresse som man kan få mye igjen for, mener Nilssen.

Norges råeste

Per Christian Håveødegård stilte som speaker under bakkeløpet i fjor, og vil stille også i år.

– Jeg har sikkert vært speaker på rundt 500 billløp i Norge og ingenting er i nærheten av det området. Som regel er det ved en bortgjemt skog eller noe sånt, her har har du jo hytter og bar og alt mulig tilrettelagt på toppen der, sier Håveødegård, som tidligere har bodd i Målselv, hvor han forøvrig var speaker på sitt første løp på Karlstad.

– Det var der jeg gjorde min første speaker-jobb. Så jeg vil jo bidra til å lage det litt digert når man først skal lage noe. Jeg jobbet jo på Radio Bardufoss og har et forhold til Målselv og Midt-Troms, forteller han.

– De bakkene vi har her, de er utrolig tøffe og bratte, og det er svingete. Og med alt rundt i tillegg, med leilighetene, med hyttene, bar og restaurant og omgivelsene, så blir det et ekstra krydder på det hele, mener Nilssen.

Han mener det ligger fantastiske muligheter til rette for folk som vil oppleve dette, også opplevelser utenom selve bakkeløpet.

– Det er fantastiske muligheter. Jeg har jo snakket med folk sørfra og hva de kan vente seg. Her er fiskevann, du har Målselva, man kan dra til Senja, og dra på rundtur rundt Senja. En sånn dagstur rundt Senja for eksempel, det er jo en vanvittig opplevelse for folk som kommer sørfra.

– Så man trenger jo ikke å komme oppover hit bare for å kjøre bakkeløp eller se på, man kan jo også feriere samtidig og det er helt topp.

Starter torsdag

I 2017 vil det være aktiveter allerede fra torsdag i helgen før selve bakkeløpet i fjellandsbyen.

I samarbeid med NMK Midt-Troms vil det skje litt av hvert på Aspelund.

– Det skal være litt av hvert, det blir en litt sånn slags motordag, i samarbeid med NMK Midt-Troms. Det er jo artig at det kan bre seg litt utover, både at Lenvik og NMK Midt-Troms kan ta del i dette, sier han.

Fredag vil det også bli bilkjøring på torget på Bardufoss. I tillegg vil det bli et bobiltreff oppe i fjellandsbyen samme helg. Selve bakkeløpet går lørdag 22.juli med fest og musikk på kvelden.

– Det blir øl-fest og musikk og sånne ting på kvelden, og det er jo åpent for alle. Kanskje det er mange som har lyst å slå av en prat med noen kjente førerer, hvem vet. Det er jo kanskje en gylden anlendig til å treffe disse kjente førerne ”face to face”, sier Nilssen.

Man jobber med å få kjente førere oppover, og tidligere har de bekreftet at de jobber med Petter og Henning Solberg. Foreløpig er ingen offisielt bekreftet.

– Ja, vi har jo kontakt med noen, sant, men vi har ikke fått bekreftet det offentlig enda. Men det ligger vel i kortene at det kommer førere som er godt kjente og kanskje verdenskjent, forteller han.