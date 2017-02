Torstein Stenersen gjorde sesongbeste under 20-kilometeren i VM i skiskyting torsdag. Likevel ergret han seg over tre bom på tredje skyting.

Stenersen endte til slutt på 37.plass under 20-kilometeren, etter å ha skutt tre fulle hus og bommet tre ganger på den andre liggende serien.

– Ja, det er klart man er skuffet over den andre ligg-serien. Tre bom på en og samme skyting, det skal bare ikke skje, uansett. Såpass lenge har man holdt på med skiskyting, jeg trodde sånne ting var over, men det skjedde og jeg har ingen stor forklaring på det heller, sier Stenersen til Folkebladet.

– Kanskje mistet jeg hodet litte grann og fokuserte ikke nok på de oppgavene jeg skulle gjøre, sier han videre.

Ergelig

Han gikk ellers et meget godt løp og skjøt fullt hus på alle de tre andre skytseriene. Derfor var det litt ekstra ergerlig at den ene serien ødela.

– Ja, det er klart, det er det jo, hadde det vært en bom, så skulle jeg ikke sagt så mye, og to ville også vært ille, men tre på en og samme serie, og spesielt siden det var på ligg, det er ergerlig, det skal bare ikke skje. Så det setter jo en liten bismak på det hele, sier Stenersen.

Han sier følgende på spørsmål om hvordan serien med de tre bomskuddene så ut:

– Grove bom var det ikke, det var tre skudd til høyre. Litt spredt til høyre, forteller han.

– Hva var ambisjonene dine før løpet i dag?

– Ambisjonene var å gå ut og gjøre et bra løp, jeg vet at jeg kan skyte bra, så målet jo å ha opp mot 19-20 treff, men jeg lyktes jo ikke helt med det. Nei, så det var å gå ut å prøve, og det er jo vanskelig med 20 kilometer med å velge fart ut fra start og i dag var det tungt føre og det ble en lang 20-kilometer. Men jeg følte jeg lyktes bra med løpsopplegget og klarte å ha jevn fart på alle fem rundene, forteller han.

Årsbeste

Til tross for den skuffende ligg-serien, Stenersen gjorde med sin 37.plass årsbeste, og tok sine første poeng denne sesongen.

– Jeg tar poeng i dag og det er første gangen jeg gjør det i år, og det er positivt at jeg gjør det i et VM, sier 28-åringen fra Bardufoss.

Og han forteller at formen stadig blir bedre og bedre, etter å ha slitt mye med sykdom tidligere i sesongen.

– Formen peker stadig oppover og det funker bare bedre og bedre på ski. Jeg nærmer meg formen jeg har lett etter hele sesongen, så det er jeg fornøyd med.

– Så ja, det var en bra dag i sporet og tre gode skytinger. Jeg tar meg inn på poengplass, så oppsummert er jeg fornøyd med det.

Steg for steg

Stenersen mener det er viktig å ta med seg det positive fra torsdagens 20-kilometer i VM i Hochfilzen.

– Ja, det er jo det. Man må ta steg for steg og i dag er første gangen jeg tar poeng denne sesongen, så det er et stort steg i riktig retning. Kroppen virker å være på vei oppover og det er bra, for det er mange renn igjen, sier han.

Før VM er over skal det gås fellestart og stafett.

For Stenersen blir det ingen fellestart, da han ikke er kvalifisert, men han skal nå bruke fredagen på å lade opp til lørdagens stafett med sitt Sverige-lag.

Amerikanske Lowell Bailey tok en overraskende gullmedalje i torsdagens renn. Amerikaneren hadde ikke vunnet et internasjonalt skiskytter-renn siden debuten i 2002. 35-åringens beste prestasjon før VM var en 3.plass i verdenscupen i 2014.

Johannes Thingnes Bø ble beste nordmann på en 8.plass.