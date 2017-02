– Vi har en identitet vi skal bevare

Den nye hovedtreneren til Salangen ønsker å ta vare på identiteten til klubben og laget.

Andreas Seipäjärvi (39) har hatt mange roller i Salangen IF Fotball. Fra spiller til ulike treneroppgaver. Når han nå tar over som hovedtrener for herrenes seniorlag er det med en tanke om å fortsette det arbeidet som har vært gjort tidligere.

– Det er spennende å jobbe med laget og være med på å opprettholde og videreutvikle et seniorlag i bygda, sier «Seipa» til Folkebladet.

Spillende stil

Den nye hovedtreneren er tydelig på hvilken fotball han vil at laget hans skal spille.

– Jeg har en oppfatning av at fotball er noe som skal spilles og ikke sparkes. Det er en videreføring av det vi har drevet med i Salangen i mange år. For meg handler det om å tørre når vi har ball, være offensive i hodet og villig til å gå fremover med hele laget. Når vi ikke har ballen gjelder det å få tak i den. Det handler om løpskraft og å være kompakte, forteller den tidligere keeperen.

– Har du lagt press på deg selv ved å nylig lede laget til en sensasjonell seier over TUIL?

– Det kan jeg ikke tenke meg, ler Seipäjärvi og fortsetter.

– Det var kun en treningskamp i Skarphallen i februar. Som jeg sa til gutta etter kampen så er det nå det begynner. Kampen mot TUIL var godt gjennomført fra vår side, ingen tvil om det, men vi har en del punkter der vi kan forbedre oss ganske kraftig.

Satser lokalt

Selv om Salangen mistet to av sine viktigste spillere fra i fjor med Erik Lomås og Mats Nordmo, mener «Seipa» at de likevel vil stille et slagkraftig mannskap når serien sparkes i gang om drøye to måneder.

– Det er mye kvalitet i stallen og det ser ut til at vi har en ok spillergruppe som på en god dag kan spille jevnt mot de beste.

Før helgen ble Tobias Sletten satt på sidelinja for en stund med et brudd i kragebenet. Treneren innrømmer at de er litt sårbare i forsvarsleddet, men sier de ikke vil hente spillere for enhver pris.

– Vi har sagt at hvis de som trener med oss nå vil være med er de velkommen. Men skal vi hente noen utenom det må det være spillere som kan gå rett inn å forsterke førsteelleveren. Vi er en klubb for Salangen og Midt-Troms. Vi har en identitet vi skal bevare, som vil si å satse lokalt, forteller Seipäjärvi.

I en avdeling med mange hardtsatsende lag har ikke den nye treneren satt en målsetting enda for hva laget bør kunne oppnå.

– Det er litt for tidlig. Vi er tross alt bare i februar. Men vi har aldri gått ut på en fotballbane kun for å delta, slår han fast.

– Kjempefornøyd

For at Seipäjärvi skulle ta på seg ansvaret som hovedtrener ønsket han å få med flere rundt seg. Odd Lomås blir assistenttrener, mens Thobbe Fosseng blir hovedtrener for rekruttlaget. Nå mangler kun en trener for spillergruppa i Tromsø. Leder i Salangen IF Fotball, Stian Eggen, er glad for at Seipäjärvi sa ja til trenerjobben.

– Det er en gutt som kjenner klubben inn og ut, og for oss er det en fordel å ha en som er kvalifisert med trenerkurs og lokal forankring. Guttene kjenner han godt og han kjenner alt fra spillestil til hvordan miljøet er i klubben. Vi er kjempefornøyd med løsninga og det tror jeg spillerne også er, sier Eggen.