Forlater BOIF: – Helt klart vemodig

Etter fire år i klubben forlate keeper Marit-Sofie Bergheim Bardufoss til fordel for divisjonskollega Tromsdalen.

Bergheim har vært fast inventar på Boifs damelag i 2. divisjon de siste sesongene, men nå har hun valgt å bytte klubb. Tromsdalen er neste stopp for keeperen.

– Jeg går over til TUIL på grunn av av jeg har flyttet til Tromsø. Det ble for mye pendling frem og tilbake til Bardufoss, og det gikk rett og slett ikke lenger, forteller Bergheim til Folkebladet over telefon.

Har stortrivdes

Hun mener hun ikke greide å levere på et godt nok nivå, i den perioden hun pendlet til Bardufoss.

– Jeg fikk ikke gitt laget det de fortjente. Jeg var ikke nok på trening og da ble det veldig vanskelig, forklarer hun.

Hun innrømmer at det er veldig trist å forlate klubben.

– Det er helt klart vemodig. Jeg har vært i klubben i fire år, og Bardufoss har vært en stor del av utviklingen min. Jeg har stortrivdes der, sier Bergheim.

Nå venter nye utfordringer i Tromsdalen på den unge keeperen.

– Det er et steg opp, og jeg er nødt til å heve meg dersom jeg ønsker å spille om en startplass, sier Bergheim.

– Må ta tida til hjelp

Hun tror ikke at hun kommer til å kunne starte kamper med det første.

– Det tror jeg ikke, ikke akkurat nå. Jeg har vært på en del treninger, og jeg ser at det er tøff konkurranse. Jeg må bare ta tida til hjelp, svarer hun ærlig.

Senere i sesongen tror hun derimot at det er mulig å kunne kapre en plass i startoppstillingen.

– Førstekeeperen i Tromsdalen forlater klubben i juni, og da håper jeg at keeperplassen blir min. Forhåpentligvis får jeg noen kamper mot slutten av sesongen, også tar jeg det derfra. Jeg ser lyst på det, avslutter Bergheim.