– Et løft for hele området

Med en ny tråkkemaskin har jobben med å kjøre løypene på Vesterfjell blitt mye enklere.

Tråkkemaksinen fra 1989 var overmoden for utskiftning, og har de siste to årene ikke blitt brukt. Dermed måtte Ragnar Johnsen og Vesterfjell OIL investere i en ny maskin foran denne sesongen. Fredag kom gladnyheten om at de har fått 200 000 kroner i tilskudd hos Norges Skiforbund for å nedbetale tråkkemaskinen. Leder i Vesterfjell OIL, Ragnar Johnsen sier det er penger som kommer svært godt med.

– Vi er godt fornøyde. Vi søkte om 221 000 kroner, men det er ikke noe å si på 200 000. Alternativet hadde vært ingenting, sier Johnsen til Folkebladet.

Håper løypa blir brukt

Han forteller at det nå er blitt mye enklere å kjøre løypene.

– Den nye tråkkemaskinen er mye sikrere og mer tilpasset vårt bruk. Den er mindre og mye mer smidig, slik at vi kommer frem overalt, forklarer Johnsen.

Nå håper han at flest mulig benytter seg at løypa, ikke bare de aktive skigåerne.

– Det er alle sin løype. Ikke bare for de aktive og folk i bygda, men også omegn. Desto flere som går, jo bedre, humrer Johnsnen.

De har allerede arrangert to karusellrenn i vinter, og til tross for et moderat oppmøte er Johnsen optimistisk som både håper og tror at flere melder seg på.

– Det har vært mellom 20 og 25 unger. Vi konkurrerer med både turn og andre aktiviteter, men vi håper det skal ta seg opp nå fremover.

Kronerulling

Selv om de nå har fått et solid tilskudd hos Skiforbundet, er det enda et stykke igjen å gå på finansieringen.

– Vi har brukt endel egenkaptital, men i tillegg var vi nødt til å ta opp et lån på 400 000 kroner. For å nedbetale det har vi startet opp med medlemskontigent og kronerulling. Vi håper at privatfolk og bedrifter ser viktigheten av jobben vi gjør, og at de kan hjelpe oss med finansieringen, sier han.

– Vi har en facebookside der alle som ønsker kan gå inn og gi så mye de vil, og dermed gi et bidrag til laget, opplyser Johnsen.

Lavangen var det andre idrettslaget i Troms som fikk tilskudd hos Norges Skiforbund til sin tråkkemaskin. De fikk 300 000 kroner. Det lyktes ikke Folkebladet å komme i kontakt med noen i Lavangen IF fredag.