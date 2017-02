Henrik trente med TIL — igjen

17–åringen Henrik Johnsgård fikk være med TILs A-lag til Tyrkia på treningsleir. Nå har Bård Flovik igjen tatt fotballtalentet fra FK Senja med på en to dagers treningssamling i Bardufoss storhall.

Det forteller bare at Flovik ser et stort potensiale i Henrik Johnsgård som fikk rundt en times spilletid i Tyrkia mot to europeiske toppklubber.

– Jeg er jo ikke med i A-stallen, men er junior- og B-spiller i TIL. Så det at jeg på nytt blir tatt med på ei slik samling synes jeg er både inspirerende og spennende, sier 17-åringen som i 2015 spilte for FK Senjas Alag i andre divisjon.

Fra Tyrkia til Bardufoss

– I Tyrkia spilte jeg back og kant, og følte at det egentlig gikk brukbart i begge kampene. At jeg liksom skal brase rett inn på A-laget til TIL har jeg ingen drømmer om, det er noe som får komme den dagen jeg er moden for det.

– Henrik er en flott gutt og en fotballspiller det bor masse i. Det er flott at vi nå får fram et slikt talent fra MidtTroms, sier TILs keepertrener Inge Takøy.

Dette er ikke første gangen TIL er på treningstur i Bardufoss storhall.

– Vi var her i januar i fjor der vi spilte treningskamper mot Finnsnes og TUIL, ei helgesamling over tre dager. Dette var jo noe som gav mersmak, og nå er vi her igjen, sier TIL-treneren. Han gir uforbeholden skryt til hallen og også fotballdekket i BOIFs nye storhall på Rustahøgda.

– Vi har vært på ei treningsuke i Tyrkia, og derfra kom vi på torsdag, og skal altså nå ha to dager med trening her i hallen. Flovik sier seg godt fornøyd med en seier og et tap mot sterke motstandere.

– Ser potensiale i Henrik

– Du hadde Henrik Johnsgård med til Tyrkia, og har også dratt ham med på samling her på Bardufoss.

– Henrik er jo ikke med i A–troppen, men tilhører så absolutt med blant de mest spillerne vi har på vårt rekrutteringslag – derfor har vi ham med når muligheten byr seg. Henrik ble tatt inn i begge kampene i Tyrkia, og gjorde en brukbar figur.

– Hvor trener dere ikke i Tromsø, men velger å komme hit da?

Vil ikke lenger bruke Skarphallen

– Der kunne jeg nevnt mange grunner. Først må jeg si at dette er en usedvanlig flott hall på mange måter, noe som gir oss et svært godt treningsutbytte. Så er det Skarphallen som i dag rett og slette er langt fra god nok. Vi vil ikke være der, og tør ikke være der. Det gamle dekket i Skarphallen er slitt, og har altfor høy friksjon. Dekket her på Rustahøgda er slik som vi vil ha det, likt det vi har på Alfheim Stadion.

Dra til Spania over helgen

Flovik forteller at TIL i år bare har trent de første fjorten dagene etter nyttår i Skarphallen. Vi har hatt ei uke i Tyrkia, og over helga setter vi kursen mot La Mange i Spania hvor det blir ei ny treningsuke.

– Etter det er Alfheim Stadion åpnet for sesongen. Nå håper vi på at det endelig blir gjort noe med dekket i Skarphallen, Anlegget og beliggenheten ti,l hallen er fin, men dekket som er det viktigste er nå så dårlig at vi unngår å bruke det.

Flovik er svært fornøyd med at også FK Senja nå har konkrete planer om en egen fotballhall på Silsand.

– Dette er svært viktig for fotballen både i Midt-Troms og Troms. Og jeg er overbevist at dette på sikt vil føre til at vi kan se mange nye talenter komme fram nettopp fra dette området i årene som kommer.