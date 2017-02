Ser på samarbeid om kunstgress

IL Pioner har innkalt til ekstraordinært styremøte i forbindelse med den tiltenkte kunstgressbanen.

IL Pioner har lenge vært i en prosess hvor de har sett på mulighetene for å legge kunstgress der som dagens grusbane ligger.

Et samarbeid med nyetablerte Varden FK kan bli aktuelt.

Varden har siden stiftelsen av klubben sett på mulighetene for hvor de kan trene og spille kamper. Hovedfokuset har har vært å leie hos Finnsnes IL, men det har vist seg å bli vanskelig.

Derfor har de vært i dialog med IL Pioner om et samarbeid for å legge kunstgress der Pioner i dag har sin grusbane.

Ekstraordinært styremøte

Forrige uke hadde IL Pioner et medlemsmøte i klubben.

Her diskuterte de hva de skal gjøre videre med kunstgress-planene.

– Ja, det var et medlemsmøte, hvor vi snakket om dette var noe å gå videre til et ekstraordinært møte for. I forhold til den saken her om vi skal gå videre med Varden, eller om vi skal gjøre det alene, eller hva vi skal gjøre, sier styreleder i IL Pioner Fotball, Knut Hanssen.

Han sier videre at folk var såpass delte under medlemsmøtet i forrige uke, at det derfor var nødvendig å innkalle til dette ekstraordinære styremøtet.

– Nei, det vi snakket om, det var egentlig for og imot. Om det liksom, om det hadde vært et stort flertall for enten nei eller ja, så hadde det jo vært greit, men det var såpass delt på det møtet, da, sier han.

Det ekstraordinære møtet vil finne stedet finne sted den 19.februar.

Samarbeid

Det hele står egentlig i om Pioner skal gå videre med kunstgress-planene alene, eller om de skal samarbeide med en annen klubb, som i dette tilfellet er Varden FK.

– Ja, det er det det står på. Det er mange i klubben som vil at vi skal gjøre det på eget initiativ, så det er rett og slett det det står på. Det er ikke noe nytt å melde egentlig. Noen vil at Pioner skal være Pioner, at vi burde klare det på egenhånd, mens noen ønsker at vi skal inngå et samarbeid da, sier Hanssen.

Kostnader

Han tror det i utgangspunktet vil være lettere å finansiere prosjektet om man inngår et samarbeid, men at det også er avhengig av andre ting.

– Det vet man jo egentlig ikke. I utgangspunktet bør det jo være det, at man deler på utgiftene, men så er det jo også avhengig av sponsorer, om de er positive til et samarbeid også videre, sier Hanssen.