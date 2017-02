– Flott å få med seg disse erfaringene

Henrik Johnsgård (17) har hatt en flott opplevelse med TILs A-lag i Tyrkia, og sier at det har vært inspirerende for den videre satsingen.

Tirsdag reiste Silsand-gutten og resten av TIL-gutan hjem fra treningsleiren i Tyrkiske Belek.

17-åringen har hatt en fin og læringsrik tur.

– Ja, nei, altså det har vært veldig kult. En ny erfaring å ta med seg, sier Johnsgård til Folkebladet.

Han går til daglig på NTG og har også vært på landslagssamlinger tidligere, noe som gjør at opplegget rundt samlingen ikke var helt nytt for han.

– Det var jo det en del, men samtidig er det ikke så ulikt det vi har på NTG. Så sånn sett gikk det fint, det er en del av det samme med landslag og sånt også. Du får liksom en dagsplan som du følger, forteller han.

– Artig

I løpet av oppholdet møtte TIL slovakiske Trencin og russiske Rostov. Johnsgård fikk komme innpå i begge kampene.

– Jeg føler det gikk greit. Det er alltid ting man kan gjøre bedre, og det var også ting jeg synes jeg gjorde bra. Så det var bra innhopp, det var artig å få sjansen og spesielt siden jeg fikk spille såpass mye, sier han.

Johngård fikk 24 minutter som venstreback mot Trencin, mens han fikk 29 minutter på kanten mot Rostov.

Bayerns overmenn

Rostov, som TIL møtte i den andre kampen, spilte Champions League i høst og slo attpåtil den tyske storklubben Bayern Munchen på hjemmebane.

Johnsgård synes ikke nivået på russerne var avskrekkende.

– Nei, altså, jeg trodde de skulle være bedre enn det de var. Du merket selvfølgelig at det er et godt fotball-lag, men det var ikke en sånn «wow-opplevelse», der du tenkte at dette laget var sykt god. Men ja, tøff motstand, det var det, forteller unggutten, som har fått positive tilbakemeldinger fra TIL-trener Bård Flovik og hans assistent Lars-Petter Andressen.

– De har vært positive. Nå har vi ikke satt oss ned og pratet så mye om turen akkurat, men de virket fornøyde med alle vi ungguttene som var med.

Positivt overrasket

Han fikk beskjed om at han fikk være med A-laget til Tyrkia på bare tre dagers varsel.

– Ja, jeg fikk jo vite det tre dager før, så da var det bare å ta utfordringen på strak arm, sier Johnsgård, som ble veldig overrasket over beskjeden.

– Ja, jeg ble veldig overrasket, positivt overrasket, og ja, hva skal jeg si, det er jo bare kjempeartig at man får en sånn muligheten og det gir mersmak. Det viser jo at man gjør ting riktig, mener han.

Inspirasjon

Og det å få være med, har vært veldig inspirerende for den videre satsingen til ungutten fra Silsand.

– Jaja, det er klart. Nå er jeg jo først og fremst med nå, som læregutt. Det har vært flott å få disse erfaringene som jeg har hatt nå. Det å spille på lag med de store guttene, møte god motstand, det har vært veldig kult. Så jeg føler jeg har lært masse og blitt en klokere fotballspiller, forteller han.

Anvendelig

Johnsgård er en anvendelig spiller, noe han viste under Tyrkia-oppholdet, hvor han både spilte back og kant.

Det tror han kan være en fordel med tanke på en fremtidig proff-kontrakt.

– Ja, det håper jeg jo kan være en fordel. Jeg prøver jo å være så anvendelig som mulig. Så det er opp til trenerne hvor de setter meg, jeg spiller der jeg blir satt uansett.

På spørsmål om hva han har utviklet mest i spillet sitt, siden overgangen til NTG og TIL, svarer han følgende:

– Jeg føler det største steget er at jeg er blitt hurtigere og mer eksplosiv, og en bedre teknisk fotballspiller. Det er viktig å forbedre seg på de områdene, sånn som på TIL B med Sigurd Rushfeldt og Morten Pedersen i fjor, vi pratet mye om å jobbe med den signaturen, liksom det som skal kjennetegne Henrik Johnsgård. Det er viktig å bli veldig god på noen ting og dyrke de tingene, mener han.

– Jeg har alltid vært godt teknisk og hatt en god fot, så det er liksom det å jobbe med å bli enda bedre på de tingene.