Ingrid satte alle på plass

Målselv har mange spennende skiskytterrekrutter. Ingrid Alterskjær Eriksen er en av dem som gjør det bra med gevær og langrennsski.

På søndag gikk hun til topps i Kvalfoss-sprinten som er et av de største og mest prestisjefylte skiskytterarrangementene for de i aldersgruppen 13-16 år.

Brynte seg

Ingrid viste liten respekt for de mange konkurrentene da hun for aller første gang brynte seg på jevnaldrende fra hele landet. Det skulle vise seg at hun tok den utfordringen på strak arm. Sjuendeklassingen så heller ikke mørkt på å gi seg i kast med de harde løypene i Holmenkollen som ble benyttet under rennet.

– Jeg var usikker på hvor bra jeg kunne gjøre det ettersom det stort sett bare var ukjente navn på startlista. Det var bare de andre fra Troms jeg hadde kontroll på. Lørdagens femteplass på sprinten var en stor opptur. Jeg visste ikke på det tidspunktet at det skulle bli mer å juble for dagen etter, sier Ingrid som er en av mange i Bardufoss og nabobygdene som driver med skiskyting. Hun er full av lovord om det gode miljøet i Målselv som har et godt tilbud til rekruttene.

Spennende minutter

– Det er mange som er med på fellestreningene. Vi var ni fra klubben som reiste sørover for å delta i Kvalfoss–sprinten. Noen av de eldste hadde vært med før, sier 12–åringen som var førstereis. Den kommende tenåringsjenta regner med at det blir flere hovedstadsturer med tanke på deltakelse i Kvalfoss–sprinten. Hun har lyst til å gjøre et forsøk på å forsvare seieren til neste år. Den unge skiskytteren fra Midt–Troms var overrasket over at hun trakk det lengste strået.

– Jeg forsto at det kunne bli en ganske bra plassering da jeg på et forholdsvis tidlig startnummer gikk inn til beste tid. Men jeg på det tidspunktet ikke for meg at det jeg hadde prestert skulle holde til seier. Det var spennende å stå i målområdet å vente på de andre, sier den nybakte Kollen–vinneren.

Kvalfoss delte ut premier

Hun kunne slippe jubelen løs da rennets speaker varslet over høytaleranlegget om at Målselv hadde fått en vinner i Kvalfoss–sprinten. Det tok ikke lang tid før de første gratulasjonene kom. Det gikk ikke opp med det samme for Ingrid at hun hadde satt samtlige konkurrenter på plass. Litt senere på dagen fikk hun hilse på Eirik Kvalfoss som er opphavsmann til det flotte arrangementet. Det var nemlig OL–vinneren fra 1984 som delte ut premiene.

– Det var kjekt at jeg skulle få med meg vandrepokalen som var satt opp til beste jente i min klasse. Den får jeg beholde til jul, sier Ingrid som bodde på Holmenkollen Park Hotell sammen med resten av Målselv-troppen. Hun trekker frem seieren og det flotte oppholdet som det beste med utflukten.

Verdens beste

Stas var det også å få gå i deler av det samme løypenettet som flere av verdens beste langrennsløpere og skiskyttere benytte under World Cup-rennene i Kollen.

Ole–Kristian Kvanli var en annen Målselv–utøver som klatret opp på seierspallen i nasjonalanlegget. Den jevngamle klubbkameraten ble nummer tre på søndagens normalprogram u et renn hvor det var flere gode lokale prestasjoner.