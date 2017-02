Skrev fotballhistorie

Søndag skrev FK Senja og Finnsnes IL historie, da deres felles damelag spilte sin første kamp noensinne.

BARDUFOSS: Det var i storhallen på Bardufoss at kampen fant sted.

Det var Tromsø IL som var lagets første motstander, og det nykomponerte laget hang bra med mot et godt TIL-lag.

– Det gikk som forventet. Det er første gang vi er på stor bane, spillerne er totalt ukjente for hverandre. Vi møter et lag som vi ser er samspilte og som er vant til å spille på stor bane, sier trener Jimmy Nilsen.

Jevnt

Kampen var lenge jevn, og stillingen sto 0-0 til rundt midtveis i andreomgang.

Da fikk TIL et strengt idømt straffespark, og tok ledelsen 1-0.

Mot slutten av kampen åpnet det seg mer opp. Først økte TIL til 2-0, før FK Senja/FIL reduserte til 2-1. Direkte fra avspark etter reduseringen, økte TIL til 3-1, noe som også ble sluttresultatet.

– Det er jo aldri artig å tape, men jeg er ok fornøyd, for jeg visste hva som kom til å komme, sier Nilsen

– Men dere hang lenge med?

– Ja, altså, det var ekstremt surt det, for det var stort sett cornere de var farlige på, ellers så følte jeg vi hadde full kontroll. Jeg skulle ønske vi skapte litt mer, men jeg tror vi er bedre allerede nå i neste kamp.

Stor tro

Nilsen har sto tro på at det nye damelaget vil bli bra når de får spilt seg inn.

– Ja, visst kan vi bli god. Det har vi sagt til dem. Det sa jeg til dem i forkant nå, at jeg håper de har like mye troen som det jeg har. Det er masse gode fotballspillere, vi trener godt, vi trener fire ganger i uken og vi blir bedre for hver uke som går, mener Nilsen.

– Når vi blir kjent med hverandre, får spilt litt og øvd litt på stor bane, så blir det bra dette her. Jeg er ikke et sekund i tvil.

Historiens første mål

Historiens første mål for det nye damelaget, sto 16 år gamle Ida Sørgjerd for.

– Historiens første mål for dette laget, var det noe du tenkte på da den gikk inn?

– Nei, egentlig ikke, det er mer nå i etterkant når dere sier det, sier hun.

Scoringen var et flott langskudd fra hjørnet av sekstenmeteren, som gikk inn i lengste hjørne.

– Nei, jeg bare peiset på og satset på at den gikk i mål, sier hun om scoringen.

Hun spilte for Framsyn i fjor, og spilte sin første 11’er kamp, søndag.

– Det var spesielt å komme fra en liten klubb, hvor vi til og med spilte 5’er-fotball, så komme hit og spille 11’er-kamp, det var spesielt, men det gikk bra, sier Sørgjerd.

Hun har i likhet med sin trener, stor tro på at dette nye laget vil bli bra.

– Ja, jeg har troen. Det var jo bare en slags treningskamp det her egentlig. Det er første gang vi prøver oss i lag alle sammen, så det blir bra, det blir bedre og bedre, avslutter hun.