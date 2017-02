Lørdagens futsalturnering var en kjempesuksess.

FINNSNES: Lørdag arrangerte Vårsol solcup i Futsal på Finnsnes ungdomsskole. Det var første gang de gjorde dette, og det gikk over all forventning.

– Folk har koset seg, folk i alle aldre, og ungdomsgruppene, guttegruppene, jentegruppen og miks-klassen som vi har spilt i har også vært helt fantastisk, sier Vegard Olsen, som sammen med Michael Andersen og Robert Bjørkli har vært primus motor for arrangementet.

Gjentagelse

20 lag var meldt på til turneringen, fordelt i fire klasser. Arrangørene sier at det hele har gått så bra, at det garantert kommer til å bli arrangert flere ganger.

FOLKEBLADET-TV: Hugo (56) scoret på ekte sambavis

– Så jeg og Michael, vi ble vel enige om at dette var en ubetinget suksess og vi kommer til å gjøre det på nytt igjen i november når sesongen er over. Dette blir en tradisjon altså, to ganger i året. Det ga mersmak, sier Olsen.

– Jeg er søkkimponert, det her ble bedre enn jeg hadde trodd.

Tempo

Vårsol hadde bare brukt tre uker på å planlegge turneringen, før den gikk i gang denne lørdagen.

– Vi har brukt tre uker på å planlegge, så det har gått fort. Men vi kan vel banke i bordet med å si at vi kan arrangere turneringer, det tror jeg vi kan slå oss på brøstet å si at, det her har vi fått til, sier Olsen.

Tilbakemeldingene var utelukkende positive, og det var litt av hvert å finne på mellom kampene.

– Tilbakemeldingene har værte veldig gode. Vi har også tilbydd oppe på galleriet her, både biljard og fifa, og vi har vist Premier League-kamper, sier Michael Andersen.

Han mener man bidrar godt til lokalsamfunnet med tiltak som dette.

– Det er jo på en måte vår måte å gi noe til lokalsamfunnet, at vi kan være med å bidra. Altså, dette er dugnadsarbeid for oss, men samtidig så tar vi ikke markedet fra barnefotballen, om det er varetelling eller noe sånn. Vi ønsker å tenke nytt, og vi er stolt i dag, vi er kjempestolt over det vi har klart, sier Andersen.

Kake

Silja Kristianne Uteng, kjent fra ”Kakekrigen”, hadde også stilt opp og bakt en kake til banketten som var senere på kvelden.

– Hun er høygravid og hadde brukt tretten timer på den, så jeg sa til hun at vi får vel ordne fri barnevakt ut 2017, eller at vi stiller opp i barndåpen, sier en takknemlig Olsen.

Kommunen får også ros.

– All ære til både rektor (på ungdomsskolen) og Lenvik kommune som legger til rette for aktivitet for folk i alle aldre, sier Michael Andersen.

”Superjentn” vant solcupen i dameklassen. I mix-klassen var det ”Ønes FK” som gikk av med seieren. ”Rolig FC” gikk til topps i 8-10-klassen, mens FK Ferroen vant klassen 16+.

Første mål noensinne

Rayner Killie (32) scoret sine første mål under solcupen.

– Det var en seiersrus. Selv om vi tapte, så vant vi, sier Killie.

Han har ikke spilt fotball på mange år, men likevel kom de første målene etter en lang pause fra fotballbanen, eller futsalbanen som det jo var i dette tilfellet.

– For å si det sånn, jeg har ikke spilt fotball på 16-17 år, forteller han.

Han hadde ikke trent noe som helst i forkant av turneringa.

– Nei, jeg trener ikke, jeg tar alt på sparket. Trening, det er jo bare for proffer, sier Killie, som scoret to mål for Team Kårvika.

Han synes tiltaket med futsal-turnering var flott, og håper det blir mer av slikt.

– Kjempetiltak, sats mer på sånt. Det er alt for lite aktiviteter, og dette er mer tull enn det er seriøst og det er beregnet for alle, avslutter han.