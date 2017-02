– Har fortsatt melkesyre

Hilde Espnes (22) synes ikke distansen opp til de 20 beste i Norge er avskrekkende.

LYGNA: – De sliter med å komme seg etter målgang. Det er fortsatt litt melkesyre igjen, sier Hilde Espnes om følelsen i beina etter å ha gått inn til 34. plass på lørdagens 15 kilometer lange skiathlon i NM.

Opp til suverene Marit Bjørgen var det over seks minutter. Men opp til de 20 beste er avstanden kun drøye minuttet.

– Det er ikke kjempelangt i forhold til å ta mange plasser. Det tar jeg med meg videre. Hadde jeg vært i litt bedre form så kunne man vært høyere oppi der, sier Espnes, som går for Senja Ski.

– Så du føler deg ikke i godt slag?

– Jeg er ikke i superform. Så jeg håper den skal stige utover sesongen.

Gode ski

På torsdagens 10 kilometer klassisk endte Espnes helt nede på 45. plass.

– Jeg hadde nok en bedre dag i dag. Skøyting er min faovritt-stilart. 10 kilometer klassisk var litt tungt. Men jeg har hatt veldig gode ski, både på torsdag og i dag. Så jeg må takke de som står i bua, de har gjort en kjempejobb.

Espnes er en del av Team Sparebank1 Nord-Norge. På samme laget går NM-sensasjonen Erik Valnes og Fauske-jenta Ingrid Mathisen, som lørdag gikk inn til en sterk 17. plass.

– Det er veldig gøy at de har gode plasseringer. Det er inspirerende. Det er flere som har satt NM-perser, så det er veldig artig.

Ingen stafett

Søndag avsluttes NM med stafett. Men for Espnes er NM over allerede lørdag. Hun har nemlig ikke noe lag å gå for på søndag.

– Det er dårlig med det. I dag var siste dagen for min del.

– Hva sitter du igjen med etter NM?

– Jeg har fått gå skirenn med god stemning rundt løypa. Formen er stigende, så jeg håper den kommer seg enda mer utover i sesongen.

Silsand-jenta forteller at det er NM del 2 på Gålå som er det neste store målet denne sesongen.