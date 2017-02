– Det var ikke noe sprut i kroppen

Erik Valnes fikk en tung dag i sporet under den 30 kilometer lange duathlon, lørdag.

LYGNA: Valnes fra Sørreisa gikk til slutt i mål på en 56.plass, på distansen hvor det først gås 15 kilomter i klassisk stil, før løperne bytter ski halvveis og går 15 nye kilometer i friteknikk.

Torsdag tok han en sterk 24.plass på 15 kilometer klassisk, mens han på fredag yppet seg med eliten på sprinten.

Lørdag var kroppen tyngre.

– Det er naturlig at at man får en utladning etter å ha gått gode skirenn. Jeg hadde lyst til å gå fort i dag også, men kom litt på hælene etter sånn fem, seks, sju kilometer, sier Valnes.

Tungt

Han beskriver lørdagens 30 kilometer lange løp, slik:

– Det var ganske tett i starten, så gikk de i front ganske fort. Så begynte det å sprekke opp foran, og jeg kom liksom ikke med i en god gruppe foran meg, forklarer 20-åringen.

Kroppen var ikke helt i slag, og lukene ble vanskelig å tette.

– Ja, altså, hva skal man si. Det var litt tungt å ta luker og sånt foran seg. Jeg merket mer og mer utover i løpet, at det var ikke noen sprut i kroppen i dag, forteller han.

Fornøyd

Han har uansett hatt et strålende mesterskap individuelt, hvor han har blitt beskrevet som Norgesmesterskapets overraskelse.

– Ja, det har vært bra og jeg har vært i bra form. Så jeg sier meg fornøyd, sier han.

At han har vært såpass mye i rampelyset, synes han både er spesielt og artig.

– Nei, det er ikke noe stress det. Det er litt spesielt da, men det er jo artig. Man merker det ikke så mye når man står der på stadion, da er det bare et vanlig skirenn.

– En fin helg

Maximilian Bie, som også er fra Sørreisa, og som også går for BOIF, har også hatt en fin NM-helg. Og spesielt på torsdagens 15-kilometer klassisk hang han bra med.

Der ble han nummer 36 og var bare halvminuttet bak Erik Valnes som ble nummer 24.

– Nei, det var vel et halvminutt opp til han, så det var bra. Artig å få det til etter en trøblete start på sesongen, sier Bie.

Han har nemlig slitt mye med sykdom, måttet stå over mange renn, og trent mye for seg selv.

– Men jeg kjente jo forrige helg på KM, at ting begynte å stemme litt igjen, og det tok jeg meg inn i helga nå, sier han.

I likhet med Valnes fikk han det tøft på lørdagens duathlon, hvor han til slutt ble løper nummer 100 over målstreken.

– Ja, det er liksom, man er jo ikke vant til ha tre skirenn sånn på rappen. Ikke med så mange og så mye styr rundt, sier Bie.

– Så det ble en påkjenning på kroppen.

Stafett

Til tross for at de to Sørreisa-løperne var temmelig slitne lørdag kveld, er planen å stille på søndagens stafett. Der skal de to gå på lag sammen med faren til Bie, som egentlig er med som smører.

– Ja, vi skal prøve å karre oss til å starte, vi er jo helt skutt her nå vi to, så jeg er spent på hvordan det kommer til å gå, flirer han.