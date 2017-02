Erik (20) imponerte alle på NM-sprinten

Erik Valnes kom seg helt til semifinalen i fredagens NM-sprint.

LYGNA: Han ble nummer 20 på prologen, og kvalifiserte seg dermed videre til kvartfinalen.

Der gikk han lynkjapt, ble nummer to, og kvalifiserte seg dermed også til sprintens semifinale.

Under kvartfinalen havnet han sist på et tidspunkt, men hentet seg fint inn igjen.

– Jeg kom borti hinderet der, og plutselig var jeg sist. Men det gikk så rolig, at jeg tenkte at det gjorde ingenting, sier Valnes om kvartfinalen.

– Så var den så lang den siste bakken der, at jeg tenkte at her var det bare å kjøre, fortsetter Valnes.

Farten økte voldsomt mot slutten, men Valnes hang med og gikk altså videre med 2.plass i kvartfinalen.

– Tenkte ikke på det

Valnes havnet i et tøft semifinaleheat, med løpere som Petter Northug, Eirik Brandsdal og Johannes Klæbo.

Det tenkte han overhodet ikke på da han sto på startstreken.

– Nei, det var jo egentlig artig det, men man tenker jo ikke så mye på at det er folk man vanligvis ser på tv når man står der på startstreken. Da handler det mest om å komme seg først til mål, sier han.

– Når man først er i en semifinale og har kommet seg dit, så stiller man jo like sterkt som de andre, mener 20-åringen fra Sørreisa.

Knuffing med Northug

Under semifinalen havnet han også bakerst omtrent midveis i løpet.

– Det ble litt knuffing med en viss Northug Jr, som var litt...

– Som var litt?

– Det kom en liten albue der, og han skulle foran. Så jeg mistet forsåvidt en posisjon på det, og mistet litt posisjon i forkant av den siste bakken på det da, forklarer han.

– Jeg tror ikke han var så veldig gira på å slippe meg forbi heller.

Han heng med teten nesten hele veien, men de fikk luke til han et lite stykke før oppløpet.

– Var du litt kjørt etter siste motbakken der?

– Kjørt og kjørt, jeg følte at jeg hadde krefter til å spurte, men de i front fikk et par meter over toppen der, og kom tidligere ned i hockey og sånt, så da ble det naturlig at det ble litt sprekker på slutten.

Valnes gikk i mål på 5.plass i semifinalen, og kom seg dermed ikke videre helt til finalen.

Trening fungerer

Han hadde NM som sitt store mål og har på de to første dagene av mesterskapet levert gode resultater, med 24.plass på 15 kilometer klassisk torsdag, og det som til slutt ble en 10.plass på fredagens sprint i friteknikk.

At han henger med de beste i Norge og Verden, gir han motivasjon for den videre satsingen.

– Ja, det er jo artig det, å se at det fungerer å trene, sier Valnes, som er første års senior.

Duathlon

Lørdag er det duathlon i NM, hvor løperne skal gå 15 kilomter klassisk og 15 kilomter skøyting.

Fredagens sprint har ikke tappet Valnes helt for krefter, og han er klar til lørdagens renn.

– Ja, det må jeg jo si at jeg er, Jeg er klar for det, sier han.

– Det blir nok en sinnsyk fart i front, så det er bare å prøve så godt man kan å henge med. Det blir nok hardt, spår BOIF-løperen.

Fredagskvelden skal brukes til avslapping på hotellet med de andre løperne. I tillegg skal han unne seg en ekstra godbit.

– Ja, jeg tror kanskje jeg skal unne meg en pose potetgull i kveld, sier Erik Valnes, som mener fredagens sprint er det beste han noen gang har gjort i skisporet.

– Ja, det er vel kanskje det, hittil, mener han.