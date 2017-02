Valnes med sterkt løp på NMs første dag

Erik Valnes (20) innfridde egne forventninger og gikk inn til en sterk 24. plass på torsdagens 15 kilometer klassisk.

LYGNA: Torsdag gikk NM på ski i Lygna i gang.

Da Folkebladet pratet med Erik Valnes i forkant av løpet, fortalte han om ambisjoner om å bli blant de 30 beste.

Det klarte han, med sin 24.plass.

– Nei, det er fint det, det er det, sier Valnes.

Tøff løype

Valnes havnet i mål to minutter og 49 sekunder bak suverene Didrik Tønseth.

Med 24.plass viste Valnes at han henger med, selv om det skilte litt opp til de aller, aller beste.

– Jada, det er jo forsåvidt stor avstand opp til de aller beste, men det var litt slike løyper, at det lå an til litt store differanser, sier 20-åringen.

– Det var en tøff løype i dag altså?

– Ja, det er ei tøff løype, men det er samtidig ikke den løypen med mest bakker jeg har gått. Det ble liksom mye jobbing hele veien og man får liksom aldri fred. det er mye svinger og bakker, så ja, da blir det mye jobbing og man får aldri fred, forteller Valnes.

Ledet

Valnes hadde startnummer 95, og startet dermed tidligere enn de antatt beste løperne.

Underveis i løpet ledet han stort sett hele løpet.

– Ja, jeg startet jo, jeg hadde vel startnummer 95. Så jeg gikk jo før de antatt beste, da. På sekunderingene underveis ledet jeg jo stort sett hele løpet med rundt 15 sekunder. Så det var egentlig det jeg fikk med meg i forhold til de andre, forteller han.

Han forteller at han tidlig kjente at kroppen kjentes bra ut, men at han ble sliten mot slutten.

– Sånn følelsesmessig åpnet jeg med håp om å ha en bra dag. Jeg kjente at kroppen var bra, så det var bare å gå egentlig. Så ble jeg ganske sliten mot slutten, men jeg klarte å holde bra inn likevel, forteller Valnes.

Være bestemt

Han fortalte i forkant av mesterskapet, at formen er bra.

Det fikk han med torsdagens sterke løp, en bekreftelse på.

– Jeg føler jo det, ja, og stoler på at jeg er i bra form. Det sitter mest i hodet, mener han.

Og med det mener han følgende:

– Ja, altså, man må bare bestemme seg for at ”i dag skal man gå fort”, og vite at det kommer til å bli en krig uten like.

NM var sesongens store mål og Valnes er naturlig nok fornøyd å med å få det ut når det gjaldt som mest.

– Det er klart det, å få betalt for all treningen, det er bestandig godt.

Sprint

Fredag er det sprint på programmet. Nå skal han lade frem mot den med mat, avslappning og forberedelser.

– Nei, proppe i meg mat egentlig, er det første han svarer på spørsmål om oppladningen.

– Slappe av og tenke gjennom ting. Det er jo sprint i morgen og det er jo prologen som er i fokus for meg, der man skal prøve å komme seg videre. Så det blir å tenke gjennom gjennomføringen og bestemme seg, sier han.

Han forteller dette om fredagens sprintløype:

– Nei, det er vel ei medium hard sprintløype, men en medium hard motbakke på slutten. Så det blir nok litt fokus på å disponere krefter til den da, avslutter Erik Valnes.

Maximillian Bie, som i likhet med Valnes går for BOIF, ble nummer 36 på torsdagens 15-kilometer. Erlend Nyhus fra Bardu IL ble nummer 123, mens Hilde Espnes fra Senja Ski ble nummer 45 på kvinnenes 10-kilometer.

Didrik Tønseth ble norgesmester for herrene, mens Marit Bjørgen gikk til topps i kvinneklassen.