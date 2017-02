TUIL og Fløya interesserte i FIL-duo

TUIL er interessert i midtbanespiller Andreas Løvland, mens Fløya ønsker seg stopper- og spiss, Dan-Roger Roland, som er ferdig i FIL.

TROMSØ: Løvland er imidlertid under kontrakt med FIL i ett år til, og TUIL må i så fall kjøpe han ut.

– Nei, vi må jo forholde oss til det på vanlig måte. Og det vi vet er at han har kontrakt med oss, så da må de se om de er villige til å bruke penger på ”Løva”. Vi kan jo ikke bare sende han videre, sier FIL-trener, Bjørn ”Bummen” Johansen.

Han er klar på at Løvland ikke er en spiller som bare er å erstatte over natta.

– Neida, det er klart. Vi må forholde oss til at de har sendt en forespørsel, så er det jo noe klubben må vurdere, jeg har jo mest med sporten å gjøre. Men fra mitt ståsted, så er det jo selvfølgelig synd om vi mister Løva, sier han.

Ingenting konkret

Løvland selv, synes det er artig at en klubb på et høyere nivå viser interesse.

– Ja, det er jo artig, det er det jo selvfølgelig, sier han.

Han har ikke pratet med TUIL selv, kun litt med FIL og Bjørn Johansen. Lite er foreløpig konkret.

– Jeg har egentlig ikke så mye å si om det nå, nei. Det er ingenting som er konkret, så.

Fått tillatelse

En annen spiller som kan forsvinne fra FIL, er Dan-Roger Roland, og Fløya skal være interesserte.

Også han er under kontrakt, men har fått tillatelse til å prate med andre klubber, og FIL er villige til å slippe han.

– Det er en helhetsvurdering som gjør at det kan være andre muligheter. Vi pratet med Dan-Roger etter sesongen i fjor, med hvordan sesongen var, og det ble ikke så mye spilletid på Dan-Roger i fjor. Så da ligger det jo litt implisitt at andre løsninger kan være aktuelle, sier ”Bummen”.

Flere klubber

Roland selv, forteller at flere klubber enn Fløya har forhørt seg om situasjonen hans.

– Nei, det er flere klubber sm har meldt sin interesse og forhørt seg om hvordan situasjonen min er, med tanke på lite spilletid i 2016, sier Roland.

FK Senja er en av klubbene, men den ballen er allerede lagt død.

– Jeg har pratet litt med (Thomas) Hagerupsen (FK Senjas hovedtrener). Men blir det spill i 3.divisjon, så vil jeg gjerne ha en byklubb, hvor jeg får spilt hjemmekampene her i byen og slipper en del reising. Så vi ble vel egentlig enig om å legge den ballen død i denne omgang, forteller Roland.

Forlater FIL

Roland forteller at FIL ikke er en mulighet i 2017. Etter samtalen med Bjørn Johansen i desember, konkluderte man med det.

– Jeg hadde en fin dialog med Bjørn etter sesongen, der vi konkluderte med at det ikke blir FIL i 2017, forteller han.

Han uttrykte ikke et ønske om å foralte selv, men ”Bummen” hintet om at det kunne komme til å bli et nytt år med lite spilletid i 2017 også.

– Det er jo det Bjørn uttrykker i alle fall, så respekterer jeg hans valg. Om jeg er enig er en annen ting.

Han gikk fra å være kaptein og en viktig spiller i 2015, til å spille svært lite i 2016. Han sier at det ikke er noen sure miner og at han har lært av å komme i en slik situasjon.

– Jeg bærer ikke noe nag over valgene Bjørn har gjort og det er ingen sure miner. Jeg tror jeg har vokst på det her og ser nå at, fotball er et lagspill. Det er mer enn de 11 eller 14 som spiller og man må ta vare på alle. Det har jeg nok lært noe av, sier ”Daldo”.

Han tror på en løsning om ikke alt for lenge, og har i disse dager dialog en dialog med FIL.

– Det er en arbeidskontrakt, så det er jo en forhandlingsdel hvor alle parter skal bli fornøyd. Jeg vil jo ikke være en unødvendig utgiftstpost på Finnsnes, så vi må finne en måte å løse det på og jeg tror vi er enig ganske snart.