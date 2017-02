De trenger din hjelp lage for å lage folkefest

Torsdag ble det holdt pressekonferanse om Reistadløpet på Næringshagen på Bardufoss. Måler er å nå ut til folket, slik at Reistadløpet blir den folkefesten som det har potensiale til å bli.

BARDUFOSS: – Bakgrunnen er for å komme ut til folk med en oppfordring om å lage folkefest, sa Alexander Os, daglig leder i Reistadløpet, på torsdagens pressekonferanse, og fortsetter.

– Finne på sprell og ting og tang langs løypene. Og gjerne melde inn til oss, slik at vi får litt oversikt, og kan melde videre inn til tv-produksjon og sånt, så kanskje vi kan få fanget opp en del ting langs løypa, sier Os.

Oppfordrer

Stig Magne Hagen, medlem av reistadutvalget og BOIF, håper de når ut med dette, og det spiller ingen rolle om det er enkeltpersoner eller foreninger som melder interesse.

– Den folkefesten, den råskapen og naturen fra Nord-Norge, som vi har sett med Arctic Race. Nå har vi mulighetene til å gjøre disse minnene og opplevelsene på vinterstid, sier han.

Og uten publikum og engasjement rundt, vil det bli vanskelig.

– Alt dette her trenger engasjement og publikum. Og hvordan skal vi klare å få spennende salgsboder, spennende aktiviteter, få barnehager, få skoler hit for å lage stemning også videre. Jo, det er å gjøre dette like attraktivt som Arctic Race. Det er derfor vi har pressekonferanse, vi må få det ut til publikum. Vi må skape stemning på arena og i løypene. Stemning skaper folk, og folk skaper aktivitet og omsetning, sa Hagen på torsdagens pressekonferanse.

Aktiviteter

Noen aktiviteter er allerede planlagt. Barnas Naturpark skal arrangere familiedag på Stormyra, hvor det blant annet blir skilek, bål og aktiveter for hele familien. Løperne vil passere her, tidlig i løpet.

Midt-Troms friluftsråd skal også ha en friluftscamp på Orta. Det vil i tillegg bli salgsboder og forskjellige aktiveter på Rustadhøgda.

Ta del på sin måte

Aleksander Os sier klart at alle kan engasjere seg og ta del i arrangementet, selv om man ikke skal gå selve løpet.

– Hvis vi klarer å få folk til å engasjere seg, sånn at at man føler at man tar del i det, selv om man nødvendigvis ikke har startnummeret på. Forskjellen på oss og Arctic Race, det er at vi gjerne vil ha flest mulig med startnummer, men vi vet samtidig at det er ikke for alle. Og da skal det være noe for alle å gjøre her den dagen, de dagene, uansett. Så det går an å bidra inn mot arrangementet på din måte uansett, sier Os.

– Så for oss gjelder det å få inn den der galskapen, den positive galskapen, det er jo det som vil være med på å skille oss ut fra de andre arrangørene. Vi kommer til å skille oss ut med det at vi har villsnø (natursnø), og vi har den arktiske naturen, men det er ikke i tvil om at folkene her er også med å gjøre det her til noe som skiller seg ut i forhold til de andre arrangørene, mener Alexander Os, som oppfordrer så mange som mulig til å være med å lage folkefest når Reistadløpet går av stabelen den 1.april.