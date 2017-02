Klare for NM på ski

Torsdag starter NM på ski i Lynga, og for Erik Valnes kommer kommer favorittdistansen allerede på første dag.

LYGNA: Mesterskapet starter med klassiske distanser torsdag, før det etterfølges av sprint i friteknikk fredag, skiathlon lørdag og stafetter søndag.

All-in

Erik Valnes fra BOIF, tror torsdagens 15 kilometer klassisk kan være distansen hvor han har størt sjanse til å hevde seg under NM.

– Ja, altså, det er all-in i morgen, sier Valnes til Folkebladet.

– Det er med andre ord der du ser for deg å ha best muligheter?

– Ja, eller altså, jeg kan gå fort på fredag og lørdag også, men det er, historisk sett, den beste distansen for meg, sier han.

Topp 30

Han tror det vil bli ekstremt tett og få sekunder som skiller, men har en målsetning om å havne blant de 30 beste på torsdagens klassiske 15-kilometer.

– Nei, det er litt vanskelig. Man må jo gå fort da, men jeg har satt meg et mål om topp 30. Samtidig er det så tett også. Ti plasser er jo fort bare 10-15 sekunder.

Til tross for at torsdagens distanse kanskje er favoritten, ønsker han å henge med på de øvrige distansene også, og håper å gå videre i fredagens sprint.

– Ja, jeg gjør jo det. Men også der er det helt ekstremt tett. Men, jeg blir ikke dritskuffet om jeg ikke går videre, selv om man jo trener for det, sier Valnes, som så mange andre har NM som sitt høydepunkt for sesongen.

– Nei, det er jo noe ekstra når det er noe man har trent mot. Samtidig, det er det samme som man skal gjøre, som om det er et vanlig skirenn på Bardufoss liksom. Skirenn har man også gått tidligere, så det er mest det at man håper at formen er bra og at ting flyter, sier han.

Og formen, den er bra.

– Den skal være bra, forsikrer han om.

Ser frem mot lørdag

Hilde Espnes fra Senja Ski er også på plass i Lygna.

Hun skal også i aksjon torsdag, men ser mest frem til lørdagens skiathlon.

– Egentlig, nå er det jo mest klassisk, og det er jo skøyting som er fravoritt-stilarten min, så den duathlon er vel den jeg ser mest frem til, forteller Espnes.

Kvinnene skal gå 10 kilometer torsdag, mens skiathlon på fredag er 15 kilometer. Det tror hun kan passe henne bra, og det er der hun tror hun har best muligheter.

– Ja, det er egentlig det. Den er også litt lengre og det passer meg veldig bra, sier Espnes.

Onsdag fikk hun testet løypene.

– Det er tøffe løyper, det er det. Men det passer meg bra, forteller hun.

Usikker på formen

Hun har vært mye opptatt med skole og andre ting den siste tiden, og har derfor ikke fått trent så mye.

– Jeg er litt usikker på formen. Jeg har ikke fått trent ordentlig de siste ukene, men satser på overskudd og at det kan gå greit likevel, sier Hilde Espnes, som ikke har satt seg noen konkrete plasseringsmål under NM.

– Egentlig så har jeg ikke satt meg noen konkrete plasseringsmål. Jeg håper å få gått bra skirenn, først og fremst.

Maximilian Bie (BOIF) og Erlend Nyhus (Bardu IL) skal også representere Midt-Troms under NM.