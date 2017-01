Føler seg bedre i forkant av VM

Torstein Stenersen fra Bardufoss er med i den svenske troppen som skal kjempe om edelt metall i Østerrike.

RUHPOLDING: 9. februar starter VM i skiskyting. Mesterskapet blir i år arrangert i Hochfilzen i Østerrike.

– Det skal bli spennende, sier Torstein Stenersen til Folkebladet på telefon fra Ruhpolding.

– Det letter i kroppen

Det svenske laget dro til Tyskland på mandag for å gjøre de siste forberedelsene til mesterskapet.

– Vi skal ligge her en uke i forkant av VM, så drar vi til Hochfilzen i neste uke. I Østersund forrige uke ble det mye trening. Denne uka blir det litt mindre trening og mer fokus på fart, for å vekke opp kroppen, forteller 28-åringen.

Sesongen startet bra for Stenersen, som selv med gode enkeltløp og stafettetapper, har slitt med sykdom og sviktende form underveis i sesongen.

– Sesongen hittil har jeg vært litt småtreg i kroppen og hatt en kropp som ikke har fungert helt som jeg vil, sier Bardufoss-mannen, som nå føler formen begynner å komme seg.

– Jeg føler det letter i kroppen nå, og håper det blir enda bedre i VM, sier han.

Måtte steppe inn

Det siste løpet Stenersen gikk var førsteetappen på stafetten i Anterselva 21. januar. Selv med kun to ekstraskudd lå han over minuttet bak lederlaget ved veksling. Stenersen hadde derimot vært syk og skulle egentlig ikke gå stafetten.

– Han som skulle gå ble også syk i siste sekund. Da måtte jeg hoppe inn, fordi jeg var mest frisk av oss. Det var den andre økten etter sykdommen og i høyden der det ble ganske brutalt, forteller Stenersen.

Uttaket til de forskjellige øvelsene i VM er ikke klart, men Stenersen blir nok å se på startstreken på de fleste distansene i mesterskapet.

– Jeg tror ikke jeg går mixed-stafetten, men jeg håper å gå de resterende distansene, sier han.

Normaldistansen

Siden Stenersen har slitt med å finne formen denne sesongen, har han ikke satt seg noen resultatmål for mesterskapet.

– Kroppen begynner å fungerer, og fungerer det bra kan man være der oppe. Det ser man på de andre i laget og hva de har prestert. Jeg ønsker at kroppen skal fungere og at jeg får til gode løp, sier Stenersen, som mener hans beste mulighet for et godt resultat er på normaldistansen.

– Jeg har et mål om å gjøre det godt på normalprogrammet. Der hadde jeg noen gode plasseringer i fjor og gode løp i år også. Det er en distanse jeg liker. Det er ganske langt og fire skytinger, avslutter han.