Spent før VM-debuten

Tirsdag klokken 18:00 norsk tid står Lovise Heimdal(21) fra Bardu på startstreken i den første konkurransen i U23-VM i USA.

UTAH: De unge norske landslagsløperne har allerede vært en stund i Park City i delstaten Utah for å forberede seg til mesterskapet. Bardu-jenta Lovise Heimdal ser nå frem til å komme i gang med konkurransene.

- Nå har vi vært her en stund og ikke har hatt renn i nærmeste fremtid, så det blir veldig gøy å komme i gang, sier Heimdal til Folkebladet på telefon fra USA.

Tilvenning

Vintersportsstedet Park City ligger to tusen meter over havet, og utøverne reiste ned tidlig for å tilvenne seg høyden og tidsforskjellen.

- De første dagene var det lite søvn, men så gikk det bra. Ellers var det bare å venne seg til høyden. Det har gått fint. Vi har gått rolig og vært flinke til å måle laktater på hardøkter og sånt, forteller Heimdal.

Det første løpet er sprint i klassisk stil, en øvelse Heimdal mener hun har godt tak på.

- Jeg gleder meg veldig til å gå sprint. Jeg føler jeg har tatt steg i sprint i år og jeg tror det bør passe meg bra.

- Vil få til gode løp

Torsdag er 10 kilometer fri teknikk og lørdag 15 kilometer skiathlon. 21-åringen føler hun kan gjøre det greit på alle distansene, men har ikke satt seg noen resultatmål.

- Jeg har bare lyst til å få til gode skirenn. Jeg har ikke gått U23-VM før, så jeg vet ikke helt nivået, sier hun og ler.

- I tillegg er det høyde og litt sånn forskjellig, så jeg har bare lyst til å få til gode løp, slår hun fast.

Spente utøvere

Ifølge Heimdal er det vanskelig å vite eksakt hvordan formen hennes er for øyeblikket.

- Den kjennes egentlig bra ut, men det er selvfølgelig vanskelig. Vi har ikke gått så hardt her, men trent rolig, sier Heimdal, som legger til at stemningen i troppen er god før det hele braker løs.

- Folk begynner å bli litt spent nå, men ellers er det bra stemning.