- Det er prestisje å vinne stafetten

Junior-gutta til BOIF sikret seieren på stafetten i helgens KM.

NORDREISA: I helgen var det kretsmesterskap i langrenn på Saga skistadion i Nordreisa. Søndag var det stafetter, og med to seierherrer fra de individuelle løpene lørdag, stilte BOIF med et slagkraftig juniorlag herrer.

Tungt føre

Første etappe ble gått av Simen Nordmo Lundamo. Dagen før hadde han vunnet 10 kilometer klassisk i 18-års klassen, med nesten et minutt på nestemann.

– Som på lørdag var det tøffe forhold og tungt føre. Det ble gått fort på den første etappen og det var ikke lett å henge med, forteller han.

Selv om de lå noen sekunder bak ved veksling hadde Lundamo troen på at lagkameratene skulle gjøre jobben.

– Vi hadde to gode mann til som skulle gå, så jeg hadde absolutt håp om medalje og seier.

Øke tempo

Tobias Nikolai Overvik gikk ut på andre etappe. Han prøvde å holde et jevnt tempo for ikke å gå på en smell underveis.

– Så prøvde jeg å øke tempo mot slutten i de siste bakkene. Jeg tror jeg vekslet som nummer tre, forteller Overvik, som lørdag ble nummer seks i 17-års klassen.

– Det er først nå jeg føler at jeg har fått til å holde stor fart under hele løpet, og lørdagens løp er nok det beste klassiskløpet mitt i år. Det var artig å kjenne at kroppen responderer etter en lang treningssesong. Så har jeg sluppet litt opp den siste uken og fått til overskudd, sier han.

Kontrollert løp

Kun få sekunder skilte tetlagene ut på den siste etappen. William Melseth var sistemann ut for BOIF.

– Jeg fikk et veldig godt utgangspunkt. De to andre hadde gjort jobben. Det var egentlig bare å gå et greit løp, så var seieren innen rekkevidde. Jeg tok inn forspranget ganske fort og gikk bare i fra. Så kunne jeg gå et kontrollert løp inn mot mål, forteller Melseth, som også vant klassen for menn 19/20 på lørdag.

– Jeg synes det er like gøy å vinne stafett som individuelt. Det er ganske stor prestisje, sier han.

Lagkameratene som ventet i målområdet syntes også det var artig å vinne stafetten. Selv om guttene bor og studerer forskjellige steder, får de trent sammen når de er hjemme og på samlinger.

– Individuelt har du krav til deg selv, mens på stafett skal alle tre etappene fungere bra for å få en seier. Det er mye morsommere at alle tre vinner i lag enn at en går et bra løp, slår Simen Lundamo fast.

Senja Ski tok andreplassen på stafetten, mens Tromsø Skiklubb kom på tredje.

PS: For øvrige resultater fra helgens KM i Nordreisa, se mandagens utgave av Folkebaldet.