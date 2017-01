– Viser at vi satser på jentene

Søndag arrangerte Troms Fotballkrets og BOIF fotballdag for jenter fra 13-17 år.

BARDUFOSS: Tiltaket er en del av prosjektet ”Kvinner på sentral midtbane”, som har som mål å få flere kvinner til å ha lyst på en rolle i fotballen.

Søndag var hele 66 jenter fra hele Midt-Troms på plass i storhallen på Bardufoss. En av instruktørene var Fløya-trener Eline Torneus.

Viser satsing på jenter

Hun synes et tiltak som dette er svært viktig for kvinnefotballen, og trekker også frem den nye storhallen som gjør det mulig.

– Jeg tror det er veldig viktig. I alle fall med tanke på den nye storhallen som er her nå. Jeg kan se for meg at det har vært lite av slike tiltak tidligere, for det er ingen plass å gjøre det. Og da tror jo jeg at å ha denne her storhallen er genialt, i alle fall for Midt-Troms. Og det å kunne kjøre sånne tiltak, så viser at vi satser på jentefotballen også og at vi prioriterer jentene også, og det tror jeg alle ser her i dag. Det er 70 jenter her og det er voldsomt imponerende, sier Eline Torneus.

Lyst

Kristine Haugen, leder for gruppa ”Kvinner på sentral midtbane”, og styremedlem i Troms Fotballkrets, mener at det store oppmøtet under søndagens samling, viser en stor lyst hos jentene i området.

– Jeg tenker jo at det viser at jentene har lyst til å være med på noe annet enn bare de vanlige treningene i klubbene sine. Å komme her å møte andre fra andre klubber, det er kanskje viktig, sier Haugen.

De hadde aldri trodd på en slik respons, som de fikk med de 66 deltagerne.

– Nei. Vi tenkte ca 30 kanskje, også hadde vi ikke diskutert noe tak, og plutselig hadde vi 50, så hadde vi 60, og så hadde vi 70, ler hun.

– Så da tenkte vi at vi ikke kunne sette noe tak, vi får bare samles.

Beholde jentene

Hun forteller at en av formålene med dette er å holde jenter lengre inne i fotballen.

– Nei, altså, vi er jo i et prosjekt der vi ønsker å, ikke rekruttere, men beholde, eller det er jo begge deler. Men vi ønsker å beholde jentene lenger i fotballen, forteller Kristine Haugen.

De er helt i starfasen av dette prosjektet og dette vil bli fulgt opp, både i forhold til spillere, dommere og trenere.

– Vi er jo i startgropa av prosjektet, så det er jo en del tiltak både i forhold til spillere, dommere, trening, ledere, altså damer som trenere, damer som ledere, damer som dommere. Så vi skal jo etterhvert kjøre i gang med både trenerkurs for damer, dommerkurs for damer og lederkurs for damer.

– Sats på fotballen

Eline Torneus så mye bra under den den første treningsøkta søndag, og Fløya-treneren oppfordrer flere jenter til å tørre å satse på fotballen, og snakker om Ada Hegerberg, som har blitt en av verdens beste spillere på kort tid.

– Ada har gjort vanvittig mye for kvinnefotballen og det er kult å følge med på. Samtidig er hun et såpass rått individ at hun tør å stille krav og tør å vise seg frem. Jeg synes flere jenter kan si at ”nå skal jeg skal bli god”. Spør jeg jenter ”hvor god skal du bli?”. Så svarer de, ”jeg vet ikke”, mens spør jeg gutter, så svarer de ”jeg skal bli best”.

– Så jeg tenker at, kjør på, tør å satse, tør å si at du skal bli god, oppfordrer hun, men understreker samtidig at det viktigste alltid er å ha det artig med fotballen.

Frafall

En av årsakene til tiltaket er at jenter feller i fra fotballen tidligere enn gutter.

– Jeg skrev en masteroppgave om frafall i fotballen, og det viste seg at for jentene sin del, så slutter de ofte fordi de ikke har venniner på laget lengre, og de legger mye større vekt på de sosiale relasjonene enn guttene. Så jeg tenker at det er det som skal til for å holde jentene i fotballen, så må man gjøre sånne ting som det her. Altså, har du ikke venner på laget lengre, så får du nye venner på andre lag, så kan du skape litt relasjoner og forbindelser der i mellom. Så dette tiltaket synes jeg er kjempebra, jeg nølte ikke med å si ja takk med å komme hit for å si det sånn, smiler hun.