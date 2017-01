Stor håndballfest i Silsandhallen

Lørdag var godt humør og ekte idrettsglede sentrale ord under turneringen for 10-åringer i Silsandhallen.

SILSANDHALLEN: Lørdag arrangerte Lenvik Håndballklubb turnering for 10-åringer.

14 lag deltok, åtte av dem kom helt fra Tromsø, og de unge håndballspillerne viste frem både gode håndballferdigheter og ekte idrettsglede.

– Det har gått kjempefint. Det er mange blide fjes, mange glade unger og ingen skader, så da kan vi si at det har gått kjempefint, sier leder i Lenvik Håndballklubb, Anne Grete Normann.

– Dette er ekte idrettsglede, gliser hun.

Inspirert

Lørdag var også en fin dag for håndball. Dagen etter at håndballgutta gikk til finalen i håndball-VM, kom turneringen på et godt tidspunkt, og Normann merket på ungene at landslagsgutta inspirerer.

– Ja, jeg hører på tribunen at det er mange som snakker om kampen i går, og det var en rysare og en god ting for norsk håndball, mener Normann.

– Det er en inspirasjon for den gjengen som spiller her i dag, og vi ser jo at det er noen som prøver seg på noen triks som vi ser at de har sett en annen plass, smiler hun.

– Nei, så jeg synes jo dette har vært en fantastisk håndballhelg så langt, og den er jo ikke ferdig enda. I den turneringen her så er det jo deltagelse og håndballglede som er det viktigste. Her er alle vinnere, sier hun.

Ferske dommere

Det var ikke bare de unge håndball-spillerne som imponerte under turneringen lørdag.

Så og si alle dommerne var nemlig helt ferske. De gjennomførte dommerkurs fredag kveld, og brukte turneringen lørdag som en slags praksis.

Hella Helling (13) og Henriette Ramberg (14) var to av dommerne som var i aksjon, og dette for alle første gang.

– Det har vært bra dette, sier Hella.

– Det var ganske skummelt først. Vi er vant til å spille håndball og nå var vi på motsatt side av spillet, skyter Henriette inn.

Tilbakemeldinger

De hadde en egen veileder og de fikk gode tilbakemeldinger på hva som var bra og hva som måtte gjøres annerledes.

– Først og fremst å blåse litt hardere i fløyta, slik at de hører, forteller Hella.

– Og å snakke mer med dem, og forklare hvorfor vi blåser, sier Henriette.

– Hva har vært den største utfordringen i dag?

– Å være sikker på at vi har rett og ikke nøle, forteller Henriette Ramberg.

– De er knalltøffe

Lederen i Lenvik HK, var imponert over de ferske dommerne, og synes de var knalltøffe som tok dette på strak arm.

– De var på kurs i går og jeg synes de er knalltøff som stiller på sine første kamper her. Men det er jo fint, for de får flere kamper og får øvd seg. Og vi er helt avhengige av å ha dommere. De er ung og har mange år foran seg, så vi håper jo at vi skal nyte godt av dem i flere år, smiler Anne Grete Normann.

Dommerne var bra både Lenvik Håndballklubb og fra Sørreisa.