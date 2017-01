FK Senja slo Salangen: – Det er vel det eneste vi kan være fornøyd med

FK Senja-trener Thomas Hagerupsen var ikke fornøyd med lagets prestasjon i kampen mot Salangen, til tross for 2-1 seier.

SKARPHALLEN: FK Senja slo Salangen 2-1 i vinterserien lørdag ettermiddag.

Senja tok først ledelsen på straffe. Den satte Uros Vucenovic inn til 1-0.

Senere i førsteomganen økte Uros Vucenovic til 2-0 for Senja, og scoret dermed sitt andre for dagen. 2-0 var også stillingen til pause.

Et stykke ut i andreomgang reduserte Salangen til 1-2 ved Snorre Ratkje, noe som til slutt også ble sluttresultatet.

Under pari

FK Senja-trener Thomas Hagerupsen oppsummerer kampen slik:

– Nei, vi vinner 2-1, og det er vel egentlig det eneste vi kan være fornøyd med. Vi spiller en under pari kamp, og med all respekt for Salangen, så var dette en alt for dårlig prestasjon av oss. Så ærlig må vi være, sier Hagerupsen.

Han mener at Salangen var like nærme å vinne kampen som det de var.

– At vi vinner er tilfeldig. Salangen var like nært å vinne som vi var. Det er kvaliteten i enkeltspillere som vi har, som gjør at vi vinner den kampen her, og det er en god egenskap. Vi skal gjøre det for en vane å vinne fotballkamper og da er det bra å vinne på en dårlig dag, selv om prestasjonen sett under ett som et lag i dag var for dårlig, mener han.

Salangen-keeper Jørn-Ivar Kroken mener imidlertid på sin side at fotball handler om å score mål, og at resultatet derfor var helt greit.

– Ufortjent vet jeg ikke om det var, de scorer jo på sjansene de har, og det er jo det fotball handler om, å score mest mål. Så ufortjent ut fra spill og sånt kanskje, men ja, de vinner jo så, sier Kroken.

Urytmisk

Hagerupsen mener det var mange ting som ikke stemte for FK Senja.

– Hovedsaklig er det ikke nok rytme i spillet. De brukes for mange touch, folk bruker for lang tid med ballen og er ubesluttsom i enkelte situasjoner. Det løpes for lite defensivt, det er for lite intensitet og vilje til å løpe, gå på løp, krige, løpe opp folk, takle og dekke rom, forteller Hagerupsen.

– Vi møtte et Salangen-lag med masse entusiasme og vilje, og vi var ikke med på det. De tok oss fullstendig ut av spill.

Erlend Henriksen gjorde en kjempekamp i Senja-målet og var sterkt delaktig i at de vant på en dårlig dag.

– Han gjør noen inngripener som definitivt er blant de enkeltmannskvalitetene som gjør at vi vinner kampen. Hadde dette vært en seriekamp, så hadde han tatt tre poeng for oss i dag. Så har vi også noen klasse-angrep innimellom som avgjør for oss, men jevnt over var vi for dårlig og er langt fra fornøyd, sier Senja-treneren.

– Solid kamp

Jørn-Ivar Kroken synes at hans Salangen gjorde en god kamp og at det var mye positivt å ta med seg.

– Ja, jeg synes vi gjør en solid kamp. Vi gjør stort sett det vi ble enige om at vi skulle gjøre før kampen, forteller han.

Han er usikker på hva taktikken til Senja var, men han forteller at den uansett var til fordel for Salangen.

– Jeg vet ikke hva taktikken deres var, men de la seg i alle fall nedpå i 90 minutter og det var fordel for oss, mener han.

Dermed styrte Salangen kampen og eide ballen mye.

– Vi liker å stå høyt å stresse de andre og la de gjøre feilene. Og så lenge vi har ballen, så kan jo ikke de score heller, så.