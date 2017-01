– Ser mye fotball i flere av rekruttene

Fredag kveld spilte FIL internkamp i storhallen på Bardufoss. Flere av spillerne var fra klubbens junior- og rekruttlag, og FIL-trener Bjørn ”Bummen” Johansen var imponert over det han så.

BARDUFOSS: Internkampen gikk over to omganger på 40 minutter. Først spilte Tromsø-gruppa mot de som er bosatt på Finnsnes, mens i den andre halvdelen ble lagene mikset.

FIL-trener Bjørn Johansen var fornøyd med mye av det han så fra de unge og lovende spillerne i klubben.

- Dette er jo kjempe-inspirerende for dem, å få være med å se på nivået og bli inspirert av det, og dra det med seg inn i hverdagen. Så har vi jo også Ceide-brødrene (Mikkel og Emil), Jørgen (Larsen) og Sverre Skoglund, som skal være ambassadører på Finnsnes, sier ”Bummen”.

Gevinst

Han ser mye fotball i flere av spillerne fra rekrutt-laget og forteller at de har intensjoner om få disse oftere til Tromsø for å trene med A-laget.

- Vi ser jo at det bor mye fotball i dem, men forskjellen er jo at det går litt fortere. Men nå har en vi intensjon om få til et bra opplegg sånn at de kan komme oftere inn til Tromsø enn det det har vært tidligere. Sånn at ikke belastningen blir så stor, men at de samtidig får kjenne på det, sier han.

Han mener at det er en av gevinstene med å ha en gruppe i Tromsø som holder såpass høyt nivå.

- Det er jo det som er litt av gevinsten. At du har Tromsø-gruppa og det nivået om er der, at de unge spillerne får kjenne på det og tilegne seg det. Og det er klart det, at den trenings-hverdagen som vi ofte vil få hos oss i år, den er gull verdt, mener FIL-treneren.

”Bummen” er imponert over hvor godt det gror på Finnsnes. Men det var spesielt en spiller som imponerte FILs hovedtrener under internkampen fredag kveld.

- Ja, jeg er imponert og det var masse spennende. Og han BOIF-gutten likte jeg veldig godt, forteller han.

Hyggelig med ros

Og spilleren han sikter til er Mathias Nymo. 16-åringen er enda BOIF-spiller, men har så og si bestemt seg for å ta overgang til FIL.

- Nei, ikke helt enda, men jeg blir nok mest sannsynlig å gå over, ja, forteller Nymo.

FIL-trener Bjørn Johansen var sikkert ikke den eneste som ble imponert over midtbanespilleren, men han synes naturlig nok det er hyggelig å få skryt fra øverste hold.

- Det gikk greit, sier han beskjedent.

- Men det er vel ekstra hyggelig å få skryt fra ”Bummen”?

- Ja, han er jo A-treneren, så det er jo absolutt positivt, sier Nymo.

Kjenne på nivået

Nymo har ikke trent lenge med FILs rekruttlag, og fredag spilte han altså med, og mot A-spillerne. Han ble ikke skremt over nivået av den grunn.

- Nei, de var jo ganske mye bedre enn oss, men det var jo greit å få kjenne på nivået og se hvor vi ligger i forhold til det, så, sier midtbanespilleren.

Tempoet var den største forskjellen, mener han.

- De ligger noen nivå over oss. De er litt raskere, litt bedre og det går litt fortere. Det gikk bedre på slutten der når vi blandet litt lag og sånt.

Flere spillere som ikke er under kontrakt med FIL tok del i internkampen fredag. Jakob Lillestjerna, Geirald Meyer, Fredrik Bakkelund og Truls Torblå var med.

Interessen for å signere Meyer og Bakkelund er stor, men man har ikke kommet noe lengre med å løse floken med utdanningskompensasjon til spillernes tidligere klubber.

Når det gjelder Jakob Lillestjerna, som i fjor spilte for TIL 2, og Truls Torblå, som i fjor var i Harstad, svarer ”Bummen” slik:

- Truls og Jakob, så skulle også (Henrik) Carlyle (eks-TIL2) spille i dag. Vi får se, de blir å fortsette å trene med oss, så får vi se etterhvert. Nå har vi ikke landet Geirald enda, og Bakkelund også, så vi må få de tingene der litt på plass, også får vi se, sier han.