Vil starte opp med amerikansk fotball

Idèen er helt i startfasen, men nå kan det komme et tilbud for de som vil spille amerikansk fotball i Bardu & omegn.

SETERMOEN: Det er initiativ-taker Nancy Vikra med flere, som står bak idèen om å etablere en klubb for amerikansk fotball i Bardu.

– Ja, jeg er nylig flyttet hit, så er vi to-tre stykker her, som har spilt Amerikansk fotball tidligere. Så da tenkte vi at vi skulle starte opp et lag da, sier Nancy Vikra til Folkebladet.

Det hele er helt i startfasen.

– Det er helt ferskt. Vi har såvidt vært i kontakt med kommunen og forbund og sånt, forteller hun.

Erfaring

Vikra har erfaring som både spiller og trener i Norge.

– Jeg har spilt og vært trener i Haugesund. En av oss har spilt på et lag i Hamar tidligere, og vært på landslaget. Så er det en som har spilt borti Tromsø, forteller hun.

At de har erfaring med sporten fra før av, og at de har en person med landslagserfaring involvert, kan komme godt med i etableringen av en ny klubb.

– Ja, det er noen år siden han har vært der da (på landslaget), men vi er tre stykker som har erfaring med Amerikansk fotball i alle fall.

Interesse

Dette er, som allerede nevnt, helt i startfasen. Og uten at det har vært reklmert for noe som helst enda, vet de om flere som har meldt sin interesse allerede.

– Vi er tre stykker som styrer på nå i starten, men sånn uten at vi har reklamert noe for det her, så vet vi om fem-seks stykker som er gira på å være med, forteller Vikra.

På spørsmål om hvor mange spillere de minimum bør ha, svarer hun følgende:

– Det beste vil jo i alle fall å være 25 stykker. Minst.

Det er åpent for hvem som helst for starte opp med Amerikansk fotball. I første omgang har de imidlertid sett for seg et seniorlag.

– Det er åpent for hvem som helst, men du må være 12 år i utgangspunktet. I første omgang har vi jo tenkt oss et seniorlag da, og da er det fra 17 år og oppover som gjelder, forklarer Vikra.

– Ikke farlig

De tar sikte på å ha sin første trening i starten av februar. Vikra håper på stort oppmøte og mener det ikke er noen grunn for å være engstelig.

– De trenger ingen forkunnskap. Både størrelse, form og sånne ting har ingenting å si. Og ja, så lenge folk har lyst, så har de lov. Det er ikke så farlig som det ser ut som. Når faren min på 57 kan, så kan alle, flirer hun.

Navneforslaget til klubben er Bardu Wolverines, og de kan kontakes på facebook om folk er interesserte eller lurer på noe.

– Kontakt oss på facebook, det er nok det enkelste. Facebook-siden vår der heter Bardu Amerikansk fotball, avslutter hun.