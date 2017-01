Sørreisa-keepere ble seriemestere

Både Marit-Sofie Bergheim og Tobias Hjorthen Paulsen ble seriemestere for sine respektive lag i 1.divisjon i Futsal.

TROMSØ: I helgen som var ble både Marit-Sofie Bergheim og Tobias Hjorthen Paulsen, begge to fra Sørreisa, seriemestere i Futsal.

– Nei, det var veldig artig. Å gjøre noe nytt og i tillegg få det til så bra, det var kjempeartig, absolutt, sier Bergheim til Folkebladet.

Fersk

Hun er nemlig helt fersk i futsal-sammenheng.

Til vanlig er hun kjent som fotballkeeper, og denne sesongen var hennes første som futsal-spiller.

– Det er aller første sesongen, ja. Det er en veldig god debutsesong, det er det helt klart, sier hun.

Hun spiller for Stakkevollan PSG. De har to lag med i 1.divisjon for kvinner, og det var også de to lagene som ble henholdvis nummer en og to på slutt-tabellen.

– Vi var ganske så overlegne, ja, humrer hun.

Stakkevollan PSGs førstelag scoret hele 56 mål og slapp bare inn ni. Bergheim fikk med andre ord få baller å hente ut av nettet i løpet av sesongen.

– Det var noe nytt, en ny opplevelse, flirer hun.

Utvikling

Bergheim startet sesongen på andrelaget, men gode prestasjoner i starten der, gjorde at det ble spill på førstelaget.

– Jeg startet sesongen på andrelaget, så ble det spill for førstelaget utover i sesongen.

– Var det gode prestasjoner som gjorde at du kom med på førstelaget?

– Ja, det var nok utviklingen min og fremgangen som gjorde det, ja.

Hun forteller at det er flere av spillerne på laget som spilte for både første- og andrelaget.

– Ja, vi har det. Vi har rullert mye på lagene og på hvem som har spilt på de to forskjellige lagene, forteller Bergheim.

Viktig

På spørsmål om hun synes futsal er viktig for å holde seg i gang om vinteren, og være bedre rustet til fotballsesongen, svarer hun følgende:

– Begge deler egentlig. Det er veldig viktig for å holde seg i gang, men også for å få øve på reaksjoner og sånne ting. Det samme gjelder for utespillere, som får øve mye på småspill, mener keeperen.

Hvor hun spiller i fotball-sesongen 2017, er ikke klart, men hun fortsetter etter all sannsynlighet ikke i BOIF, hvor hun har spilt de siste sesongene.

– Det står åpent, enn så lenge. Men det blir nok neppe BOIF, nei, sier hun, og legger til at det er klubber i Tromsø som er aktuelle.

Vant

Tobias Hjorthen Paulsen ble serimester i 1.divisjon avdeling 6 for sitt lag, Nord/Sprint. Det lyktes ikke Folkebladet å få tak i Hjorthen Paulsen torsdag.