Klart for håndballaction i Silsandhallen

Førstkommende lørdag arrangerer Lenvik Håndballklubb turnering for 10-åringer i Silsandhallen.

FINNSNES: Turneringen dras i gang lørdag morgen.

Først vil det være presentasjon av lagene klokken 09:45, før de fra klokka 10:05 vil holde det gående med håndballaction utover hele lørdagen.

Tromsø-lag

Noen kommer helt fra Tromsø for å spille håndball i Silsandhallen på lørdag.

Både Bravo og Tromsø Håndballklubb stiller med flere lag.

– I fjor kjørte vi en egen Midt-Troms-serie for 10-årslagene, med Lenvik, Sørreisa, BOIF, Bardu og Storsteinnes. I år ville kretsen at vi skulle spille med Tromsø-regionen også, med Bravo, THK, Nordreisa og Skjervøy. På Grunn av lange avstander ville vi fortsette ordningen fra i fjor. Det fikk vi mot at vi inviterte Tromsø-lagene på en turnering i løpet av sesongen. Det er dette som er bakgrunnen for at vi til helga for stort besøk fra Tromø, sier Kariann Bjørnerøy i Lenvik Håndballklubb.

I tillegg til arrangørklubben selv, stiller også Sørreisa og Bardu med lag i turneringen. BOIF og Storsteinnes er ikke representert denne gangen.

– Det er 14 lag som stiller. Vi skulle jo ønske at BOIF kunne kommet, de stiller jo ikke nå, og det gjør heller ikke Storsteinnes. Så vi mangler jo to av de vanlige som kunne vært her da, sier Bjørnerøy.

Derfor er også den store ankomsten fra Tromsø veldig gledelig.

– Så vi er veldig glad for at det kommer så mange lag fra Tromsø, som da gjør at dette blir såpass stort.

Rekruttering

Lenvik Håndballklubb har tidligere slitt med få spillere i alderen rundt ti år.

Etter hvert har det bare kommet til flere og flere.

– Ja, det kommer bare flere og flere med. Vi har spillere fra hele området nå egentlig. Det er noen som kommer fra Trollvika, Finnsnes, Gibostad, Silsand, og også fra Husøya, forteller Bjørnerøy.

– Jeg har ikke noen konkrete tall akkurat her nå, men det er som sagt flere og flere, og det er tydelig at når en begynner, så snakkes det om det på skolen også videre, og da sprer det seg videre. Det er jo sånn det er, sier hun.

Håndballglede

Hun oppfordrer alle til å komme i Silsandhallen for å se på, og ta del i turneringen på lørdag.

– Ja, det gjør jeg så absolutt. Det blir masse liv og action i hallen, og det blir ekte håndballglede Så jeg oppfordrer folk til å komme.