Johnsgård klar for TUIL

NRK-profilen og tidligere TIL-spiller Christer Johnsgård (29) bekrefter at han returnerer til TUIL.

FINNSNES: Spissen og tv-kjendisen, som tilbragte 2016-sesongen i TIL, har trent regelmessig med TUIL i vinter.

Nå returnerer han til klubben han spilte for fra 2007 til 2012. Johnsgård blir presentert som TUIL-spiller på TUIL-brakka klokka 11.00 i formiddag og skriver da under en toårskontrakt.

– Ja, jeg blir TUIL-spiller. Det er veldig artig. Jeg gleder meg veldig til det.

NRK-jobb

29-åringen forteller at han vil kombinere rollen som 1.-divisjonsspiller med jobben i NRK.

– Jeg fortsetter i NRK fremover, ja.

– Hvordan ser du på TUIL nå kontra den klubben du forlot i 2012?

- Dette er en veldig talentfull gruppe. Det er mange som kan nå langt. Jeg vil si at det er en veldig iver etter å nå langt og komme videre. Jeg tror de er på en fantastisk plass nå, TUIL, sier Christer Johnsgård.

Dermed dropper han en retur til Senja, men har tidligere uttalt at han vil spille for klubben i framtiden.

TIL-eventyr

Johnsgård har vært igjennom et bemerkelsesverdig år i 2016. Etter å ha vært tre sesonger i Senja fikk han muligheten til å prøvespille for TIL i januar 2016. Den tok han for fullt, og ble i midten av februar belønnet med ettårskontrakt med klubben.

29-åringens første måneder i klubben ble utfordrende. Mye på grunn av skader, men også på grunn av jobben som programleder for «Påskemorgen».

Scoret seks mål!

Derfor kom barne-TV-profilen på etterskudd mot lagkameratene som hadde trent siden starten av februar. I slutten av april var Johnsgård på vei mot formen igjen, og fikk debuten i Eliteserien snaue 20 minutter før slutt den 12. mai borte mot Sogndal.

Det kom to uker etter at han fikk starte for Gutan i cupen mot Mjølner i første runde i cupen. Mot 3.-divisjonslaget scoret han begge målene i kampen, og sendte TIL videre.

Utover i sesongen slet Johnsgård med tilbakevendende skader, og lite tillit fra trenerteamet. Ikke en gang da han scoret seks mål for TIL 2 mot Mo i oktober fikk han sjansen til å være i troppen.

Etter sesongslutt ble det spekulert i framtiden til Johnsgård i TIL, men klubbledelsen ga han til slutt den tunge beskjeden om at det ble med det ene året i TIL.

I dag er han klar for et comeback i TUIL.