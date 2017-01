- Vi ønsker å skape liv og røre

Vårsols A-lag ønsker å lage liv på Finnsnes og slår til med både futsalturnering og bankett.

FINNSNES: Herrene på Vårsols A-lag ønsker å skape liv og røre på Finnsnes, og arrangerer derfor futsalturnering med påfølgende bankett 4. februar.

– Vi feirer at sola er tilbake. og i den forbindelse ønsket vi i Vårsol å lage litt aktivitet for gammel og ung, sier Vegard Hansen fra Vårsols A-lag.

De har allerede fått flere påmeldte lag, men Hansen sier de har plass til enda flere.

– Det er enda tid til å melde seg på. Per nå har vi rundt 12 lag i de ulike klassene. Det er både ungdoms-, herre-, dame og mixklasse, så det skal være mulig for alle å melde seg på. Vi oppfordrer spesielt flere jenter til å hive seg med, meddeler han.¨

Ny tradisjon

Dette er første gangen de arrangerer futsalturnering, og dersom det blir en suksess så er Hansen veldig åpen for å gjentakelse.

– Blir det poulært så kommer vi nok å gjøre det en gang til i løpet av året. Og kanskje blir det også en årlig tradisjon, sier Hansen.

Ideen kom da laget trenger litt inntekt foran fotballsesongen.

– Vi tenkte litt angående laget at vi trenger å få inn noen kronasjer, og samtidig ville vi gjøre noe gøy. Da tenkte vi at turnering er morsomt, forteller Hansen.

– Åpent for alle

Han sier det er åpent for folk på alle nivåer å melde seg på.

– Man trenger ikke å være aktiv for å være med. Det er et åpent tilbud for alle. Det blir ”futsal-light” med tre utespillere og en keeper, forklarer han.

Inni mellom kampene så frister Hansen med både spill og kiosk.

– I pausene skal ingen rekke å kjede seg. Det blir muligheter for både fifa, fussball og bordtennis. I tillegg vil det være både speaker og kiosk, og så har vi fått tak i premier også, sier Hansen.

Vårsol nøyer seg ikke med å arrangere turnering, men avholder også bankett etter at kampene er ferdigspilt.

– Det blir jo da for den voksne garde, og vi håper at folk hiver seg med på banketten også. Det blir quiz og flere kåringer, sier Hansen.

Han mener det er viktig å få ting til å skje på Finnsnes.

– Vi ønsker skape litt uteliv igjen. Nå er vi inne i ei tid hvor det er lite folk ute, og da håper vi på å skape litt liv og røre. Det er bare å stille opp, oppfordrer Hansen.