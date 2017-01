Gjenopptar stolt historie med damelag

For fem år siden trakk Salangen IF Fotball damelaget sitt fra seriespill. Nå har klubben stablet et nytt damelag på beina.

SJØVEGAN: 2011 var sist gang Salangen hadde et damelag i seriesystemet. Mangel på tilførsel av spillere gjorde at laget ble splittet opp. Siden den gang har det blitt jobbet godt i klubben for å få frem flere jentespillere.

– Vi har jobbet med 00-årgangen, som har vært de eldste jentespillerne i Salangen siden 2011. Målsetning har vært å få stablet et damelag på føttene igjen. Nå har vi meldt på et elleverlag i 3. divisjon, forteller Sigrun Wiggen Prestbakmo, som bli lagleder for det nye damelaget.

Stolt historie

Damefotballen i Salangen har en stolt historie og har levert flere spillere til landslaget og klubber i eliteserien. Når de nå går inn for å gjenskape gammel storhet har de valgt å fokusere på å skape et godt miljø for spillerne.

– Hele målsettingen med det vi har drevet med i jentefotballen de siste årene er å rett og slett dyrke gode miljø som gjør at de fortsetter i fotballen, sier Prestbakmo.

Jentelaget som nå blir et damelag startet med en liten gruppe spillere, der det har kommet til flere etter hvert. Nå har laget opp mot tyve spillere på treningene.

– Mange har kommet til etter hvert, noe som er litt artig. Det er jenter som har begynt å spille i 15-års alderen og til og med en som begynte når hun var 17. Hun scoret sitt aller første mål i siste seriekamp i fjor, og da hadde hun spilt en halv sesong i serien, forteller laglederen.

Samarbeid

Ifølge Prestbakmo er de ute etter å skape et jentemiljø og tøye grensene for hvor lenge de kan spille fotball. Per dags dato er de fleste spillerne under 19 år, men noen veteraner fra damelaget i 2011 har også meldt sin interesse. Et samarbeid med klubben i nabokommunen er også med og bidrar til satsingen.

– Vi har hatt et samarbeid mellom klubbene Salangen og Lavangen. Når de spilte småjentefotball mot hverandre var de litt sånn erkefiender, men har nå blitt veldig gode venner rett og slett, sier Prestbakmo.

Mange av jentene på laget mangler rutine, og flere har aldri spilt elleverfotball. Man kan derfor ikke forvente de beste resultatene med en gang.

– Resultatene og kvaliteten vil komme etter hvert. Nå er det kjempestas at et damelag er på trappene igjen, og jeg tenker at det er et bilde på at man har rekruttert mange jenter og hatt veldig fokus på å bygge jentemiljø, sier Prestbakmo.

Thomas Engen og Stian Eggen skal trene damelaget som i 3. divisjon vil møte blant annet Senja og Varden.

- En utrolig jobb gjort

Lederen i SIF Fotball hyller innsatsen som er gjort rundt damesatsingen i klubben.

Per dags dato har faktisk Salangen IF Fotball flere jentelag enn guttelag.

– Normalt faller jentene fra når de bikker 15 år, men vi har hatt en eksplosjon i alderen 17 år og oppover. Det har vært gjort en utrolig jobb. Spesielt må jeg trekke frem Sigrun Prestbakmo med flere på jentesiden. De har vært veldig flinke med det sosiale, holdt gjengen samlet og gjort så det er plass til alle, sier leder i SIF Fotball Stian Eggen, som også trekker frem Marthe Røkenes som en viktig bidragsyter til veksten i jente- og damefotballen i Salangen de siste årene.

Ifølge lederen har de lyktes med å holde folk i bygda og samtidig hatt et tilbud til de utenfra. Selv skal Eggen bidra litt på trenersiden for damelaget, og han ser nå frem til at sesongen sparkes i gang.

– Jeg tror det blir kjempeartig. Jentene er fulle av glød og har lyst til å få dette til. Det vil nok ta en halv sesong før det setter seg, men så tror jeg det kan bli gode resultater ut av det også, avslutter han.