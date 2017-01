Et ungt Senja-lag slo Skjervøy 5-3 i årets første kamp. – De tar sjansen så til de grader med begge hendene, sier trener Thomas Hagerupsen, som er full av lovord om ungguttene.

TROMSØ (Skjervøy - Senja 3-5): – Jeg fikk mye svar på enkeltspillere som jeg lurte på hvordan ville se ut på stor bane. Og jeg er veldig fornøyd med de svarene jeg får, sier Hagerupsen.

Fjorårets Senja-toppscorer Sebastian Jensen klinket til med fire mål, mens Mats Eirik Olsen scoret Senjas femte mål.

Gir ungguttene skryt

Ungguttene Eirik Trælvik, Oskar Uteng, Mats Eirik Olsen, Markus Johnsgård og Erlend Henriksen spilte alle fra start.

– Det var helt suverent. Det er det som er det artigste med å være trener, å ha muligheten til å slippe til unge gutter. De tar sjansen så til de grader med begge hendene. Det er utrolig tilfredsstillende, sier Hagerupsen om ungguttene.

– Det var veldig artig i går, og det er absolutt noe å bygge videre på.

Het spiss

Det er fortsatt ikke skrevet i stein at firemålsscorer Sebastian Jensen blir i klubben, med flere klubber på jakt etter hans signatur.

– Det er ikke noe som er avgjort ennå, men jeg håper selvfølgelig at han blir. Han er ikke bare en god fotballspiller, men han er skreddersydd til den fotballen jeg vil spille.

Selv om han har forståelse for at spillere vil søke nye utfordringer høyere i systemet, mener han at spillf or Senja i Regionligaen vil være det beste for Tromsø-gutten.

– Jeg mener han må ha en hel sesong der han bøtter inn mål. I fjor scoret han elleve mål i 2. divisjon. Årets liga blir ikke noe særlig dårligere, men jeg mener han bør putte minst ti mål til i løpet av en sesong før han skal være veldig giret på å komme videre.

Oppkjøring

Oppkjøringen til Senja i vinter vil bestå av vinterseriekamper, samt treningskamper i Bardufoss Storhall.

- I vinterserien blir vi å sjonglere om vi sender a-laget eller rekruttlaget, alt etter hvilken motstander vi har,s ier Hagerupsen.

Første treningskamp i Storhallen blir mot Finnsnes 12. februar. Deretter møter de Harstad 25. februar og et forsterket Tromsø 2 tidlig i mars.

– Det er de mest prioriterte kampene i oppkjøringen. Vi skal møte TUIL sent i vinterserien, så jeg håper vi får et bra lag fra dem også. Da føler jeg vi er godt skodd, sier Hagerupsen.