Både seier og tap for Bardu

Håndballdamene til Bardu IL startet lørdagen bra. Så gikk de på et skikkelig smell.

HARSTAD: Lørdag spilte Bardu to seriekamper i Harstad. Den første kampen mot Harstad / Landsås endte med 18-27 seier.

– Vi startet kampen litt på 80 prosent og det var frem og tilbake og opp og ned med hvem som ledet, forteller spillende trener Camilla Dolmseth.

Gira opp

Etter en jevn førsteomgang bestemte Bardu-damene seg i pausen for å gå skikkelig på.

– Vi leder med et par mål til pause og blir rett og slett enig om at nå må vi ta oss sammen og gire opp. Det gikk ganske bra mot dem på hjemmebane og vi hadde det nok litt i bakhodet at vi skal spille mot et lag som vi er bedre enn, og at vi dermed underbevisst slapp oss litt ned, forteller Dolmseth.

Spillerne ble enig om at de måtte opp på hundre prosent for at det skulle bli en bra kamp.

– Det fikk vi til i andreomgang og vi kjører egentlig fra starten av. De kom ikke inn i kampen etter pause på samme måte som vi gjorde, og det tar vi med oss. Av de 12 spillerne vi hadde med scoret samtlige på laget mål utenom keeper og en utespiller. Etter litt motgang var det godt nå å få en bra kamp for alle sammen, sier Dolmseth.

Stortap

Selv om de tok med seg en god følelse fra den første kampen, gikk det ikke like bra når Bardu senere på dagen møtte serieleder Harstad.

– De var suverene og bedre enn oss. Det føltes kjipt og kjedelig, litt som kampen mot Rognan. Men de er ikke 31 mål bedre enn oss, det kan jeg innrømme å si, forteller Dolmseth.

Kampen endte til slutt 49-18. Dolmseth legger ikke skjul på at hun mener Harstad har hatt fordeler når de to lagene har møttes.

– Vi har hatt en annen kamp rett før begge gangene vi har spilt mot dem. Tidspunktet for den første kampen på lørdag ble også byttet, uten at vi ble varslet eller spurt, sier hun.

– Alle kan slå alle

Den første kampen skulle egentlig gå klokken 13:00, men ble flyttet til 14:30. Da ble det lite tid til å restituere før kampen klokken 18:00.

– Med to tette kamper er man litt sliten i kroppen og beina, men jeg skal ikke skylde på det. De var bedre enn oss, innrømmer Dolmseth, som nå ser frem til neste kamp. Den går fjerde februar hjemme mot Leknes.

– Det skal bli artig, vi gleder til å få dem på hjemmebane. Det blir en ny kamp der vi ikke har råd til å slippe oss ned, og må vi opp på hundre prosent og fighte. Det er litt sånn i denne serien her at kan alle slå alle, avslutter hun.