Blir prosjektleder for Arctic Race lokalt

Kultursjef Kurt Jan Kvernmo blir sannnsynligvis prosjekleder for Arctic Race (ARN) i Salangen.

SJØVEGAN: Salangen skal være en del av arrangementet i 2017. Kommunen skal ha rolle som vertskommune og vil med det gi en unik mulighet for å vise frem kommunen for et bredt publikum. I tillegg til at starten på den andre etappen er på Sjøvegan, skal syklistene også forbi Salangen på den første etappen.

Et bredt spekter

Administrasjonssjefen har pekt ut kultursjefen som prosjektleder.

– Det vurderes som viktig å komme igang med planlegging og andre forberedelser både for arrangementet, men ikke minst folkefesten. Prosjektleder støttes i første omgang av Astafjord Utvikling AS, men det vil være behov for å engasjere et bredt spekter av lag, foreninger og enkeltpersoner til folkefesten, skriver rådmann Frode Skuggedal.

Stor folkefest

Og Kvernmo er klar for oppgaven om formannskapet følger innstillingen fra rådmann på møte 25. januar.

– Ja, vi skal få dette til, men det blir mye arbeid. Vi skal ha et møte på mandag der vi blant annet skal se på organiseringen framover. Vi har jo ingenting med organiseringen av selve sykkelrittet, men skal blant annet arrangere en stor folkefest i forbindelse med arrangementet. Så det kan vel hende jeg bare må glemme ferien i år, sier Kvernmo til Folkebladet.

I årets etapper av Arctic Race of Norway skal syklistene innom blant annet Salangen, Bardu, Lavangen, Dyrøy, Sørreisa og Målselv.