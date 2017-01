Nordmo gir seg i Salangen

Mangel på tid gjør at det blir vanskelig spille regionliga med Salangen i 2017. I stedet skal han være spillende trener for nyoppstartede Varden FK i 6.divisjon.

FINNSNES: – Nei, nå er det jo tida som ikke strekker til, da, sier Nordmo når Folkebladet spør hva som er bakgrunnen for at han gir seg i klubben.

Salangen spiller i 2017 i regionsligaen (den nye 3.divisjonen), og med flere lange turer til bortekamper mot lag som Skjetten, Skjedsmo og Lørenskog, blir det vanskelig å være med videre.

– Lange reiser til bortekamper, spiller det mye inn her?

– Ja, det spiller selvfølgelig inn. Vi har små unger og det er jo unger som man har lyst til å være sammen med i helgene. Så det er ikke noe mer dramatikk i det, forklarer midtbanespilleren.

Vemodig

Både Salangen og Mats Nordmo selv, hadde en strålende sesong i fjorårets tredjedivisjon.

Laget endte til slutt på 2.plass i en serie hvor man måtte bli blant de fire beste for å bli med i årets nye regionsliga.

Nordmo inrømmer at det er vemodig å forlate klubben.

– Ja, det er det helt klart. Vi hadde en fantastisk sesong i fjor hvor ting gikk på skinner. Det er en fantastisk gjeng som trener godt og det er et ekstremt bra miljø i laget, da. Så det er klart man skulle ønske å vært med der videre, men å nå er det sånn at tida ikke strekker til den her gangen, sier 34-åringen.

– Er spill på det nivået her et tilbakelagt kapitel, eller er det muligheter for at du vender tilbake senere?

– Nei, i utgangspunktet er nok det et tilbakelagt kapitel, man vet aldri i fotball hva som skjer, så å avskrive det helt skal man nødvendigvis ikke gjøre. Men det lukter litt slik, ja, så ærlig skal vi vel være, sier han.

Varden

Nordmo skal ikke gi seg helt som spiller.

Han skal være spillende trener for den nyoppstartede Finnsnes-klubben Varden FK.

– Ja, det er jo et spennende prosjekt, Varden. Med mange veldig engasjerte folk rundt i hele klubben, så det ser vi på med spenning, forteller Nordmo.

Å gå fra tredjedivisjon til sjettedivisjon, sett fra et spillerperspektiv, blir ikke noe problem

– Nei da, jeg er verdensmester i å tilpasse meg nivået, så det skal nok gå helt fint.

Enkelt å takke ja

Da Nordmo fikk forespørselen om å ta trenerrollen i Varden, hadde han få problemer med å takke ja.

– Nei, det er som sagt mange engasjerte trenere som jeg har jobbet med sammen opp gjennom årene i forskjellige roller når jeg har vært aktiv. Så når jeg fikk en forespørselen, så var det en smal sak å si ja til egentlig, forteller han.

Han forteller at det jobbes kontinuerlig med å sette en spillerstall for Vardens seniorlag, og at de har hatt et treningsoppmøte på 15-20 spillere på de øktene de har hatt. Veldig mange av spillerne er unge.

Ambisjonene deres for sesongen beskriver han slik:

– Nei, vi har først og fremst ambisjoner om å få stabla et ok lag på beina, så å utvikle det, både ferdigheter fotballmessig, men også mennesker og lokalmiljøet. Det er først og fremst målsetningen.